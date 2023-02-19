Закрили кожне п’яте відділення. Що відбувається з банківським сектором (графіка)

Найбільше потерпають клієнти в Харківській, Донецькій, Херсонській областях і в Києві

За 2022 рік українські банки скоротили кожне п’яте відділення. Переважно це відбувалося у регіонах, де велися чи наразі ведуться активні бойові дії, а отже, попит на банківські послуги нижчий. Про це у своєму огляді пише Національний Банк України (НБУ).

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«Найбільше скорочення відбулося у Харківській і Донецькій областях, у Києві та Херсонській області. Разом з тим не у всіх населених пунктах сьогодні забезпечується надання банківських послуг. Державні банки можуть забезпечити інклюзію в цих населених пунктах за допомогою мобільних відділень», – йдеться у документі.

Масштаб скорочень ілюструє інфографіка, яку підготував НБУ. Якщо рік тому регіонів, де 100 тис. населення обслуговувало більше 18 відділень, було 13, то нині – лише 5.

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У НБУ повідомляють, що у ІV кварталі 2022 року банківський сектор працював стабільно, попри атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Банки відновлювали роботу своїх мереж у звільнених регіонах, хоча загальна кількість відділень у країні скоротилася. Фінустанови зберігали довіру вкладників, тривав приплив коштів клієнтів, що переважно залишалися на поточних рахунках. Водночас зростали і строкові вклади: повільніше у гривні та швидше в іноземній валюті. Обсяги чистих активів сектору надалі збільшувалися. Попит на кредити залишався кволим, втрати від кредитного ризику зростали, тож чистий кредитний портфель скорочувався. Попри значні відрахування в резерви, сектор зміг отримати прибуток за квартал та за рік. Цьому сприяло подальше підвищення процентних та комісійних доходів. Кредитний ризик залишається ключовим, водночас посилилися інші ризики. НБУ цьогоріч проведе оцінку стійкості сектору для оцінки якості портфеля та рівня капіталу

«2022 рік був для банків роком подолання операційних викликів. Сектор успішно пройшов цей період та пристосувався до нових умов роботи. Надалі банкам потрібно зосередитися на відновленні кредитування та підтримці своїх бізнес-моделей в умовах тривалої війни», – резюмує регулятор.

Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання економіки України до 1% у 2023 році. Якщо на фронті не станеться суттєвих стратегічних змін, то зростання ВВП України в 2024 році, швидше за все, буде млявим, вважають у ЄБРР.