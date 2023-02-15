Десятий пакет санкцій ЄС. Від SWIFT можуть відключити чотири російські банки

Від SWIFT можуть відключити «Альфа-Банк», онлайн-банк «Тінькофф Банк» та «Росбанк»

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС виключити ще чотири російські банки, зокрема «Альфа-Банк», онлайн-банк «Тінькофф Банк» та «Росбанк», із глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

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Зазначається, що відключення банків від SWIFT входить до десятого пакета санкцій Євросоюзу, оголошеного сьогодні, 15 лютого.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна система транскордонних переказів та платежів. До неї підключено понад 12 000 банків у світі. Це європейська система зі штаб-квартирою у Бельгії. Росія входила до трійки лідерів за кількістю трансакцій у SWIFT, а за їхнім обсягом посідала десяте місце.

Раніше, в межах шостого пакета європейських санкцій, ухваленого в червні минулого року, від системи SWIFT було відключено «Сбєрбанк», «Россільгоспбанк» та Московський кредитний банк.

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Як відомо, сьогодні Єврокомісія оголосила десятий пакет санкцій проти Росії. Фон дер Ляйєн зазначила, що російський диктатор Володимир Путін не лише веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів, томі він має заплатити за це.