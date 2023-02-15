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Десятий пакет санкцій ЄС. Від SWIFT можуть відключити чотири російські банки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Десятий пакет санкцій ЄС. Від SWIFT можуть відключити чотири російські банки
фото ілюстративне

Від SWIFT можуть відключити «Альфа-Банк», онлайн-банк «Тінькофф Банк» та «Росбанк»

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС виключити ще чотири російські банки, зокрема «Альфа-Банк», онлайн-банк «Тінькофф Банк» та «Росбанк», із глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що відключення банків від SWIFT входить до десятого пакета санкцій Євросоюзу, оголошеного сьогодні, 15 лютого.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна система транскордонних переказів та платежів. До неї підключено понад 12 000 банків у світі. Це європейська система зі штаб-квартирою у Бельгії. Росія входила до трійки лідерів за кількістю трансакцій у SWIFT, а за їхнім обсягом посідала десяте місце.

Раніше, в межах шостого пакета європейських санкцій, ухваленого в червні минулого року, від системи SWIFT було відключено «Сбєрбанк», «Россільгоспбанк» та Московський кредитний банк.

Як відомо, сьогодні Єврокомісія оголосила десятий пакет санкцій проти Росії. Фон дер Ляйєн зазначила, що російський диктатор Володимир Путін не лише веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів, томі він має заплатити за це.

Теги: Єврокомісія санкції банк

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