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ЄБРР погіршив економічний прогноз для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЄБРР погіршив економічний прогноз для України
фото ілюстративне

Якщо на фронті не станеться суттєвих стратегічних змін, то зростання ВВП України в 2024 році швидше за все буде млявим

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання економіки України до 1% у 2023 році. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР.

Зазначається, що ще у вересні минулого року ЄББР прогнозувало зростання економіки України на 8%. Проте у банку зазначили, що через російське вторгнення, що триває, регіони Східної Європи і Кавказу зіткнулися з «величезною невизначеністю» в короткостроковій перспективі.

«У 2023 році виходячи з того, що бойові дії в Україні залишаться обмежені нинішньою територією, яка до війни виробляла близько 20% ВВП, ймовірно, реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% від рівня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

У ЄБРР вважають, що на економіку України, як і раніше, впливатимуть реалії воєнного часу. Зазначається, що якщо на полі бою не станеться суттєвих стратегічних змін, то зростання ВВП України в 2024 році швидше за все буде млявим, але принаймні позитивним (3% за підсумками року).

Інфляція по всьому регіону також може залишатися вищою за цільові ставки, особливо в Україні та Молдові.

Раніше голова Нацбанку розповів про загрозу для курсу гривні у 2023 році.

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Теги: ЄБРР війна Україна економіка

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