Нацбанк продав елітну базу відпочинку під Києвом за за безцінь
Стартова ціна для готельно-ресторанного комплексу «Княжий двір» складала 30,5 млн грн
Національний банк нещодавно продав базу відпочинку «Княжий двір». Покупцем стала київська компанія, яка запропонувала за нього на відкритих торгах «Прозорро.Продаж» $827 тисяч, проте ця сума суттєво менша за ринкову вартість об'єкту.
Подробиці угоди
Декілька днів тому корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України виставив на продаж комерційну нерухомість. Готельно-ресторанний комплекс «Княжий двір» розташовано у Княжчиках Броварського району Київської області.
Відповідне оголошення було опубліковано у системі «Прозорро.Продаж». Стартова ціна для готельно-ресторанного комплексу «Княжий двір» складає 30 млн 577 тис. 502 грн. При цьому для участі в аукціоні потрібно сплатити гарантійний внесок у 1 млн 528 тис. 875 грн.
За словами журналіста Сергія Лямця, база відпочинку «Княжий двір», легендарне місце відпочинку банкірів та проведення багатьох фінансових івентів.
«На тендер у «Прозорро.Продаж» прийшов один покупець. Трохи позмагався сам із собою, і розігнав ціну з початкових 30,6 млн грн до 33,1 млн грн. За поточним курсом, це десь 827 тисяч доларів», – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Вдала покупка
За даними звітності, «Княжий двір» купила компанія, що зареєстрована на Максима Криппу. Чоловік зі схожим прізвищем володів до війни туристичною агенцією у Києві та балотувався (невдало) до Київради через «Самопоміч». Втім, журналіст не береться стверджувати, чи це одна і та сама особа, і не впевнений, чи за ринковою ціною продали базу відпочинку.
«Чи є ринковою ціна у $827 тисяч за такий об'єкт?
Звісно, зараз війна. Скільки дали – стільки й коштує. До «Прозорро.Продаж» питань не маю, це вам не «СЕТАМ».
Стиль побудови більш притаманний початку 2000-х: євроремонт в суміші з «па-багатому». Але багато кому таке подобається, треба визнати. Та й воно у гарному стані, доглянуте та відремонтоване», – написав журналіст.
Зокрема, загальна площа будівель комплексу складає 3 тис. 787,6 кв. м. Також разом з ним були виставлені на продаж 2 земельні ділянки, на яких знаходиться комплекс, загальною площею 2,3617 гектари. Комплекс відпочинку «Княжий двір» загальною площею 2 868,6 кв.м., з усіма дозволами, у 19 км до Борисполя, і має фізкультурно-оздоровчий корпус (1420,1 кв. м), готель (1249,8 кв. м), банкетний зал на 50-250 осіб, 3 конференц-зали та кімнату для переговорів, 16 альтанок, а також штучне озеро і 2 басейни.
Чи коштує усе це $827 тисяч?», – риторично питає журналіст.
Нагадаємо, Фонд держмайна проведе 3 березня приватизаційний аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту.Останніми роками Білгород-Дністровський порт показував суттєві збитки. Торги відбудуться на «Прозорро.Продаж».
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