Колишній офіс «Мегабанку» в центрі Києва виставлено на продаж

На торги виставлено колишнє відділення банку – нежитловий двоповерховий будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 64

Початкова ціна реалізації лота – ₴50 млн

23 лютого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на аукціон колишнє відділення АТ «Мегабанк» у центрі Києва за стартовою ціною ₴50 млн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

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«23 лютого в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу об’єкта нерухомості, що розташований у центральній частині міста Києва. На торги виставлено колишнє відділення банку – нежитловий двоповерховий будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 64», – йдеться в повідомленні.

Фонд гарантування продає офіс Мегабанку в центрі столиці фото з відкритих джерел

Крім того, до складу лоту також включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та основні засоби. Активи перебувають на балансі АТ «Мегабанк» та на торги виставляються повторно.

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Виставлена на продаж будівля розміщується у самому центрі Києва – у пішій доступності (за 800 м) одразу до трьох станцій метро «Університет», «Золоті ворота» та «Театральна». Загальна площа об’єкта нерухомості – 690,8 кв. м.

Початкова ціна реалізації лота – ₴50 млн. Торги відбудуться за класичною (англійською) моделлю аукціону.

Нагадаємо, що Національний банк 21 липня 2022 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ »Мегабанк».