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Колишній офіс «Мегабанку» в центрі Києва виставлено на продаж

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Колишній офіс «Мегабанку» в центрі Києва виставлено на продаж
На торги виставлено колишнє відділення банку – нежитловий двоповерховий будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 64
фото: з відкритих джерел

Початкова ціна реалізації лота – ₴50 млн

23 лютого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на аукціон колишнє відділення АТ «Мегабанк» у центрі Києва за стартовою ціною ₴50 млн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування. 

«23 лютого в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу об’єкта нерухомості, що розташований у центральній частині міста Києва. На торги виставлено колишнє відділення банку – нежитловий двоповерховий будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 64», – йдеться в повідомленні.

Фонд гарантування продає офіс Мегабанку в центрі столиці
Фонд гарантування продає офіс Мегабанку в центрі столиці
фото з відкритих джерел

Крім того, до складу лоту також включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та основні засоби. Активи перебувають на балансі АТ «Мегабанк» та на торги виставляються повторно.

Виставлена на продаж будівля розміщується у самому центрі Києва – у пішій доступності (за 800 м) одразу до трьох станцій метро «Університет», «Золоті ворота» та «Театральна». Загальна площа об’єкта нерухомості – 690,8 кв. м.

Початкова ціна реалізації лота – ₴50 млн. Торги відбудуться за класичною (англійською) моделлю аукціону.

Нагадаємо, що Національний банк 21 липня 2022 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ »Мегабанк».

Теги: Національний банк банк ProZorro будинок аукціон

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