Запоріжгаз збут повертає учасникам акції «Твоя енергонезалежність» залишки невикористаних коштів



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У Запорізькій області учасникам акції «Твоя енергонезалежність» можуть перевести залишки невикористаних коштів на їхній особовий рахунок

Отримати залишок можна, написавши заяву

Запоріжгаз збут розпочав повертати залишки невикористаних коштів всім учасникам акції «Твоя енергонезалежність», яка тривала з жовтня 2019 по березень 2020 року. Про це повідомила пресслужба компанії.

Кошти можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або бути перераховані за їх заявою на банківський рахунок.

Починаючи з 20 квітня в Особистому кабінеті на вебсайті 104.ua буде доступний функціонал, який дозволить направити ці кошти на оплату поточного споживання.

Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову чи електрону адресу компанії [email protected] заяву встановленого зразка або залишити підписану заяву у спеціальній скриньці, яка установлена на вході кожного з Центрів обслуговування клієнтів. Ми зможемо оперативно повернути кошти відразу як отримаємо вашу письмову заяву.

Перевірити стан особового рахунку можна в будь-який момент на вебсайті 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (061) 228-74-04.

«Ми вдячні всім, хто взяв участь в акції і проінвестував свої кошти у створення власного запасу газу на опалюваний сезон 2019-2020 року. Це був важливий досвід і для нас, і для вас як споживачів, оскільки він дозволив вам бути впевненими в наявності газу і збереженні сталої ціни на нього протягом опалювального сезону», – повідомляють у компанії.

Нагадаємо, на Житомирщині станом на 5 червня майже 1732 учасників акції «Твоя енергонезалежність» перевели залишки невикористаних акційних коштів на особові рахунки в ТОВ «Житомиргаз Збут».