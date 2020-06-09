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    Економіка та фінанси

    На Житомирщині більшість споживачів залишили кошти з акції «Твоя енергонезалежність» для оплати газу

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    <p>&laquo;Житомиргаз Збут&raquo;: понад 71 % учасників акції &laquo;Твоя енергонезалежність&raquo; залишили акційні кошти для подальшої оплати за газ</p> - На Житомирщині більшість споживачів залишили кошти з акції «Твоя енергонезалежність» для оплати газу

    «Житомиргаз Збут»: понад 71 % учасників акції «Твоя енергонезалежність» залишили акційні кошти для подальшої оплати за газ

    Понад 71 % учасників акції залишили акційні кошти для подальшої оплати за газ

    На Житомирщині станом на 5 червня майже 1732 учасників акції «Твоя енергонезалежність» перевели залишки невикористаних акційних коштів на особові рахунки в ТОВ «Житомиргаз Збут». Про це повідомила пресслужба компанії.

    «Це понад  71 % клієнтів компанії, які взяли участь в акції, яка проводилася в серпні-вересні минулого року НАК «Нафтогаз України». Ці споживачі написали заяву на зарахування коштів і надалі  вони зможуть використати їх для оплати спожитого газу», – йдеться у повідомленні.

    Загалом учасниками акції «Твоя енергонезалежність», стали  2440 споживачів «Житомиргаз Збуту».

    «Не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива через незвично теплу зиму та відчутне зниження ціни на газ в опалювальний період. Залишки коштів споживачі можуть направити на оплату поточного споживання або повернути на картковий рахунок» – розповідає директор ТОВ «Житомиргаз Збут» Олена Благодарська.

    Для того, щоб отримати кошти на банківський рахунок, необхідно направити заяву встановленого зразка на поштову адресу 10002, м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 35, чи електрону адресу компанії [email protected] Перевірити інформацію про повернення коштів можна у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером телефону (0412) 55-94-04.

    Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції «Твоя енергонезалежність» розміщений за посиланням. Товариство зможе повернути кошти споживачам відразу після отримання заяви.

    Компанія закликає учасників акції визначитися із залишком коштів найближчим часом.

    Довідка: 104.ua це єдиний сервіс для споживачів природного газу в Україні, можливості якого в 2019 році забезпечили 100 млн контактів з клієнтами. Найбільш популярними є онлайн послуги: особистий кабінет, який обслуговує 2,8 млн. клієнтів щомісяця, 104 Бізнес онлайн – сервіс для бізнесу, мобільні додатки 104 Mobile і 104 Mobile Light, Viber-bot 7104ua і Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua забезпечує 45 млн контактів з клієнтами на рік. Сервіс 104.ua включає в себе також мережу зі 120 центрів обслуговування клієнтів "104.ua Клієнтській простір" в 16 областях. Центри щорічно обслуговують 5 млн клієнтів.

    Нагадаємо, на Івано-Франківщині станом на 26 травня 1763 учасники акції «Твоя енергонезалежність» вирішили залишки акційних коштів використати для подальшої оплати спожитого газу. Ще 142 клієнти компанії, які взяли участь в акції, написали заяву для повернення коштів.

    На Хмельниччині станом на 1 травня майже 1200 учасників акції «Твоя енергонезалежність» вирішили використати залишки своїх акційних коштів для подальшої оплати за газ. Про це повідомляє пресслужба «Хмельницькгаз Збуту»

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