На Житомирщині більшість споживачів залишили кошти з акції «Твоя енергонезалежність» для оплати газу



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«Житомиргаз Збут»: понад 71 % учасників акції «Твоя енергонезалежність» залишили акційні кошти для подальшої оплати за газ

Понад 71 % учасників акції залишили акційні кошти для подальшої оплати за газ

На Житомирщині станом на 5 червня майже 1732 учасників акції «Твоя енергонезалежність» перевели залишки невикористаних акційних коштів на особові рахунки в ТОВ «Житомиргаз Збут». Про це повідомила пресслужба компанії.

«Це понад 71 % клієнтів компанії, які взяли участь в акції, яка проводилася в серпні-вересні минулого року НАК «Нафтогаз України». Ці споживачі написали заяву на зарахування коштів і надалі вони зможуть використати їх для оплати спожитого газу», – йдеться у повідомленні.

Загалом учасниками акції «Твоя енергонезалежність», стали 2440 споживачів «Житомиргаз Збуту».

«Не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива через незвично теплу зиму та відчутне зниження ціни на газ в опалювальний період. Залишки коштів споживачі можуть направити на оплату поточного споживання або повернути на картковий рахунок» – розповідає директор ТОВ «Житомиргаз Збут» Олена Благодарська.

Для того, щоб отримати кошти на банківський рахунок, необхідно направити заяву встановленого зразка на поштову адресу 10002, м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 35, чи електрону адресу компанії [email protected] Перевірити інформацію про повернення коштів можна у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером телефону (0412) 55-94-04.

Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції «Твоя енергонезалежність» розміщений за посиланням. Товариство зможе повернути кошти споживачам відразу після отримання заяви.

Компанія закликає учасників акції визначитися із залишком коштів найближчим часом.

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Нагадаємо, на Івано-Франківщині станом на 26 травня 1763 учасники акції «Твоя енергонезалежність» вирішили залишки акційних коштів використати для подальшої оплати спожитого газу. Ще 142 клієнти компанії, які взяли участь в акції, написали заяву для повернення коштів.

На Хмельниччині станом на 1 травня майже 1200 учасників акції «Твоя енергонезалежність» вирішили використати залишки своїх акційних коштів для подальшої оплати за газ. Про це повідомляє пресслужба «Хмельницькгаз Збуту»