На Сумщині споживачі газу можуть перевіряти свої рахунки у мобільних пристроях
«Сумигаз Збут» інформують, що сервіси для мобільних пристроїв дозволяють клієнтам керувати одночасно п'ятьма особовими рахунками
Сервіси для мобільних пристроїв дозволяють клієнтам «Сумигаз Збуту» керувати одночасно 5 особовими рахунками: завантажити рахунки та сплатити онлайн. Основна мета зробити послуги максимально доступними і комфортними для заощадження часу споживачів природного газу Сумської області.
«Наразі загальна чисельність користувачів онлайн-сервісів компанії досягла 150 тис. Паблік - акаунти 7104ua у Viber та Telegram, мобільні додатки 104Mobile забезпечують клієнтам постійний доступ до всієї інформації по домоволодінню, та надають можливість сплатити за газ одразу за п’ятьма різними особовими рахунками», - сказала директор «Сумигаз Збуту» Олена Руденко.
Для роботи з чат-ботом 7104ua необхідно бути підписаним на паблік акаунт. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код через месенджер, ввести Особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника.
Користувачам смартфонів мобільні додаток 104Mobile доступний для завантаження на Google Play, для користувачів iPhone додаток 104Mobile Light - на App Store.
Online-сервіси - Особистий кабінет на сайті 104.ua, паблік - акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та для iPhone 104 Mobile Light, дозволяють в будь-який зручний час не лише контролювати розрахунки за природний газ, а й проводити оплати з мінімальною комісією.