На Сумщині споживачі газу можуть перевіряти свої рахунки у мобільних пристроях



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Паблік - акаунти 7104ua у Viber та Telegram, мобільні додатки 104Mobile забезпечують клієнтам постійний доступ до всієї інформації

«Сумигаз Збут» інформують, що сервіси для мобільних пристроїв дозволяють клієнтам керувати одночасно п'ятьма особовими рахунками

Сервіси для мобільних пристроїв дозволяють клієнтам «Сумигаз Збуту» керувати одночасно 5 особовими рахунками: завантажити рахунки та сплатити онлайн. Основна мета зробити послуги максимально доступними і комфортними для заощадження часу споживачів природного газу Сумської області.

«Наразі загальна чисельність користувачів онлайн-сервісів компанії досягла 150 тис. Паблік - акаунти 7104ua у Viber та Telegram, мобільні додатки 104Mobile забезпечують клієнтам постійний доступ до всієї інформації по домоволодінню, та надають можливість сплатити за газ одразу за п’ятьма різними особовими рахунками», - сказала директор «Сумигаз Збуту» Олена Руденко.

Для роботи з чат-ботом 7104ua необхідно бути підписаним на паблік акаунт. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код через месенджер, ввести Особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника.

Користувачам смартфонів мобільні додаток 104Mobile доступний для завантаження на Google Play, для користувачів iPhone додаток 104Mobile Light - на App Store.

Online-сервіси - Особистий кабінет на сайті 104.ua, паблік - акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та для iPhone 104 Mobile Light, дозволяють в будь-який зручний час не лише контролювати розрахунки за природний газ, а й проводити оплати з мінімальною комісією.