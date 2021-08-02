«Запоріжсталь» просить президента cкасувати підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення

Металурги заявляють про загрозу краху в галузі

Наказ Міністерства інфраструктури щодо підвищення тарифів на залізничні перевезення є категорично неприйнятним, адже промисловість України досі оговтується від наслідків спалаху коронавірусу у 2020 році. До того ж, цифри свідчать, що зростання тарифів відразу призводить до зниження об’ємів перевезень Укрзалізницею, а отже, від цього рішення не виграє ні бізнес, ні УЗ. Про це йдеться у відкритому листі до президента Володимира Зеленського від металургічного комбінату «Запоріжсталь».

«Непродумані кроки зі збільшення вартості залізничних перевезень можуть мати довгострокові наслідки як для нашого підприємства, так і для української економіки – у вигляді подальшого скорочення промислового виробництва та експорту, що призведе до зниження ВВП України, зайнятості та падіння надходжень до держбюджету», – наголосили на підприємстві.

Як сказано у листі, перевезення вантажів першого класу не вимагає від УЗ особливих технологій чи додаткових витрат, і тому є вкрай рентабельним, що підтверджується офіційною звітністю УЗ, де рентабельність вантажних перевезень у 2014-2020 рр складає 30%.

«Тому ми вважаємо, що підвищення є штучним, не має під собою жодних економічних чи правових підстав, і направлено на збільшення тарифного навантаження на вантажі, перевезення яких і так є рентабельним для УЗ. Це призведе до того, що продукція українських металургів стане неконкурентною на зовнішніх ринках, а це – близько сотні тисяч українців, зайнятих по всіх країні, мільярди валютних надходжень і десятки мільярдів податків, сплачених до бюджетів усіх рівнів», – підкреслили у «Запоріжсталь».

Там також нагадали, що тарифи на перевезення індексувались щорічно, і це щоразу призводило до втрати вантажної бази УЗ та, як наслідок, до зменшення надходжень від вантажних перевезень. Так, у 2019 році відбулося зростання тарифів на 14,2%. У тому ж 2019 році об’єм залізничних перевезень порівняно з 2015 роком впав на 37 мільйонів тон, в той час як автомобільні зросли на 97 млн тон.

«Слід пам’ятати, що майже в усіх регіонах світу за останній рік значно зросла кількість протекціоністських заходів та здійснюється підтримка власних виробників. А в Україні такі накази створюють додатковий тиск на галузь, не кажучи вже її підтримку. В той час, як вітчизняні металовиробники постійно борються за кожну гривню собівартості металопродукції та конкурують із сусідніми виробниками, де держави здійснюють суттєву підтримку галузі. Саме тому просимо рекомендувати Мінінфраструктури відкликати проект наказу, та запобігти краху вітчизняних металургійних підприємств», – резюмується у листі.

Як відомо, Мінінфраструктури виступило з пропозицією в два етапи підвищити тарифи на перевезення вантажів УЗ: на 8% з 01.09.2021 року, та на 20,4% з 01.01.2022. Загалом зростання вартості перевезень складе більше 30%.

В Мінекономрозвитку натомість заявили, що підвищення тарифів призведе до подорожчання робіт і послуг в Україні, а також суперечить Національній економічній стратегії України. До того ж, залізничні тарифи не є економічно необґрунтованими через непрозорий механізм тарифоутворення, який не прив’язаний до собівартості перевезень.