В Україні через негоду затримується низка поїздів (перелік)

Через погодні умови на Західній Україні низка поїздів «Укрзалізниці» прямує із запізненням

Затримки складають до трьох годин

Через погодні умови на Західній Україні (обрив контактної мережі) низка поїздів «Укрзалізниці» прямує із запізненням. Про це у понеділок вранці інформує пресслужба перевізника.

Так, затримуються поїзди:

№244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);

№34 Солотвино-Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№50 Трускавець-Київ (затримка склала 1 годину);

№81 Ужгород-Київ (затримка склала 50 хвилин);

№358 Рахів-Київ (затримка склала 50 хвилин);

№25 Ужгород-Одеса (затримка склала 40 хвилин);

Також через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород затримуються поїзди:

№81 Харків-Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин);

№9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).

В «Укрзалізниці» додають, що безпересадковий вагон Відень-Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.

Нагадаємо, через негоду в Україні без світла залишились 529 населених пунктів.

До слова, 1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло дві особи.

Того ж дня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю двох житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізано та прибрано 28 повалених дерев.