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    Події в Україні

    В Україні через негоду затримується низка поїздів (перелік)

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    Через погодні умови на Західній Україні низка поїздів &laquo;Укрзалізниці&raquo; прямує із запізненням - В Україні через негоду затримується низка поїздів (перелік)
    Через погодні умови на Західній Україні низка поїздів «Укрзалізниці» прямує із запізненням
    Фото з відкритих джерел

    Затримки складають до трьох годин

    Через погодні умови на Західній Україні (обрив контактної мережі) низка поїздів «Укрзалізниці» прямує із запізненням. Про це у понеділок вранці інформує пресслужба перевізника.

    Так, затримуються поїзди:

    • №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
    • №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);
    • №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);
    • №34 Солотвино-Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
    • №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);
    • №50 Трускавець-Київ (затримка склала 1 годину);
    • №81 Ужгород-Київ (затримка склала 50 хвилин);
    • №358 Рахів-Київ (затримка склала 50 хвилин);
    • №25 Ужгород-Одеса (затримка склала 40 хвилин);

    Також через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород затримуються поїзди:

    • №81 Харків-Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин);
    • №9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).

    В «Укрзалізниці» додають, що безпересадковий вагон Відень-Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.

    Нагадаємо, через негоду в Україні без світла залишились 529 населених пунктів.

    До слова, 1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло дві особи.

    Того ж дня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю двох житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізано та прибрано 28 повалених дерев.

    Теги: Укрзалізниця потяг негода
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    В Україні через негоду затримується низка поїздів (перелік)