В Україні через негоду затримується низка поїздів (перелік)
Затримки складають до трьох годин
Через погодні умови на Західній Україні (обрив контактної мережі) низка поїздів «Укрзалізниці» прямує із запізненням. Про це у понеділок вранці інформує пресслужба перевізника.
Так, затримуються поїзди:
- №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);
- №34 Солотвино-Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №50 Трускавець-Київ (затримка склала 1 годину);
- №81 Ужгород-Київ (затримка склала 50 хвилин);
- №358 Рахів-Київ (затримка склала 50 хвилин);
- №25 Ужгород-Одеса (затримка склала 40 хвилин);
Також через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород затримуються поїзди:
- №81 Харків-Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин);
- №9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).
В «Укрзалізниці» додають, що безпересадковий вагон Відень-Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.
Нагадаємо, через негоду в Україні без світла залишились 529 населених пунктів.
До слова, 1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло дві особи.
Того ж дня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю двох житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізано та прибрано 28 повалених дерев.