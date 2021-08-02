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    У Вінниці вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті

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    Новий&nbsp;тариф у Вінниці буде єдиним &ndash; 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі - У Вінниці вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті
    Новий тариф у Вінниці буде єдиним – 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі
    Фото: vmr.gov.ua

    Перегляд тарифу викликаний здорожчанням усіх складових – від 30 до понад 60%

    У Вінниці проїзд у громадському транспорті подорожчав з 4 до 8 грн. Про це Укрінформу повідомили у комунальному підприємстві «Вінницька транспортна компанія».

    «Нові тарифи на проїзд у міському комунальному транспорті 1 серпня набули чинності», – повідомили у компанії.

    Зазначається, що новий тариф буде єдиним – 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі. У комунальному підприємстві додали, що тариф буде збитковим.

    Там зазначили, що вартість електронних проїзних залишається пільговою. Так, безлімітний за кількістю поїздок місячний квиток коштуватиме 750 грн. А проїзний на 130 поїздок – 510 грн. Вартість студентського проїзного становитиме 255 грн, учнівський місячний квиток коштуватиме 155 грн.

    Перегляд тарифу викликаний здорожчанням усіх складових – від 30 до понад 60%. Окрім того, через пандемію значно знизився обсяг пасажирів (в електротранспорті – на 54,6%, автотранспорті – на 58,9%).

    Нагадаємо, нещодавно голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко заявив, що подорожчання проїзду в найближчий час торкнеться всієї правобережної частини Київської області.

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    Теги: тарифи громадський транспорт Вінниця ціни квиток
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    У Вінниці вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті