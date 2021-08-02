У Вінниці вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті

Новий тариф у Вінниці буде єдиним – 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі

Перегляд тарифу викликаний здорожчанням усіх складових – від 30 до понад 60%

У Вінниці проїзд у громадському транспорті подорожчав з 4 до 8 грн. Про це Укрінформу повідомили у комунальному підприємстві «Вінницька транспортна компанія».

«Нові тарифи на проїзд у міському комунальному транспорті 1 серпня набули чинності», – повідомили у компанії.

Зазначається, що новий тариф буде єдиним – 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі. У комунальному підприємстві додали, що тариф буде збитковим.

Там зазначили, що вартість електронних проїзних залишається пільговою. Так, безлімітний за кількістю поїздок місячний квиток коштуватиме 750 грн. А проїзний на 130 поїздок – 510 грн. Вартість студентського проїзного становитиме 255 грн, учнівський місячний квиток коштуватиме 155 грн.

Перегляд тарифу викликаний здорожчанням усіх складових – від 30 до понад 60%. Окрім того, через пандемію значно знизився обсяг пасажирів (в електротранспорті – на 54,6%, автотранспорті – на 58,9%).

Нагадаємо, нещодавно голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко заявив, що подорожчання проїзду в найближчий час торкнеться всієї правобережної частини Київської області.