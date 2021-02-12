Зарплати високі, роботи ніякої. Ексміністр жорстко розкритикував наглядову раду «Укрзалізниці»

«Ми можемо мати дуже багато красивих презентацій, які нам розповідають, якою буде залізниця через 20 чи 50 років, але сьогодні втрачають всі», – розповів Омелян

За словами Омеляна, парламентарі мають звернутись з до уряду з пропозицією змінити кадровий склад наглядової ради «Укрзалізниці»

Наглядова рада «Укрзалізниці» не виконує свою роботу, тож парламент має звернутись до уряду, щоб змінити її склад. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на телеканалі «Україна 24», коментуючи створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з розслідування стану справ в «Укрзалізниці».

«За підсумками цієї ТСК, я вважаю, парламентарі мають вказати на ті результати чи прогалини в роботі наглядової ради і правління, які є очевидними. Бо ми можемо мати дуже багато красивих презентацій, які нам розповідають, якою буде залізниця через 20 чи 50 років, але сьогодні втрачають всі», – розповів Омелян.

Він наголосив: тимчасова слідча комісія за результатами своєї роботи має дати оцінку, наскільки належно виконують свою роботу члени правління та наглядової ради «Укрзалізниці».

«Чи все вони, як високооплачуваний менеджмент, зробили для того, щоб компанія була успішною. І я переконаний, що тут будуть висновки доволі невтішні», – вважає Омелян.

За його словами, парламентарі мають звернутись з цими висновками до уряду з пропозицією змінити кадровий склад наглядової ради компанії.

«За підсумком роботи ТСК парламент повинен звернутися до Кабінету міністрів, пана Шмигаля і профільних міністрів з відповідними висновками. Я вважаю, що кадровий висновок – це питання номер один. Бо я насправді за останніх 2 чи 1,5 роки кризи економічної, пандемії не побачив від наглядової ради жодної пропозиції, жодного плану дій, яким чином має працювати «Укрзалізниця» в новій ситуації… Це той орган, який повинен формувати стратегію компанії. На жаль, ми цього не бачимо», – підсумував Омелян.

Нагадаємо, раніше ексдиректор з розвитку бізнесу «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев повідомив, що Наглядова рада «Укрзалізниці» зірвала отримання кредиту ЄБРР на закупівлю нових вагонів, при цьому держава зобов'язана сплатити банку 85 млн грн комісії за невикористання кредиту. Внаслідок цього, за його словами, виробництво українських вагонів скоротилося на 70%.

В свою чергу народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявляв, що нове керівництво «Укрзалізниці» здатне провести реформування галузі. Проте наглядова рада компанії затягує цей процес, тому що не хоче нести відповідальність за серйозні кроки керівництва.