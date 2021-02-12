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    Від Одеси до ЄС: в Україні планують прокласти високошвидкісну залізничну лінію

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    <p>Колія буде проходити також через Київ і Львів</p> - Від Одеси до ЄС: в Україні планують прокласти високошвидкісну залізничну лінію

    Колія буде проходити також через Київ і Львів

    фото: lotsia.com.ua

    Інтегрувати повністю українську залізницю з європейською мережею мають намір до 2025 року.

    В Україні мають намір побудувати високошвидкісну залізничну лінію з Одеси до кордону з Євросоюзом.

    Про це повідомляє видання Mintrans.

    За їхньою інформацією, протяжність лінії складе близько 900 кілометрів. Вона буде проходити також через Київ і Львів.

    Партнером в створенні залізничної лінії може виступити інжинірингова компанія групи FS Italiane — Italferr. Компанія оперує залізничною мережею Італії, а також працює на декількох міжнародних ринках.

    «Укрзалізниця» і FS Italiane нібито вже підписали меморандум, в якому йдеться про те, що компанії планують співпрацювати над інноваціями в залізничному транспорті та інфраструктурі.

    Відзначимо, що раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій говорив про те, що в 2021 році планують почати роботу над проектом будівництва в Україні залізничної мережі європейського формату. Інтегрувати повністю українську залізницю з європейською мережею мають намір до 2025 року.

    Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» опублікувала карту, де позначила окупований Крим, як російську територію.

    Теги: Одеса Укрзалізниця потяг
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