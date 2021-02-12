Від Одеси до ЄС: в Україні планують прокласти високошвидкісну залізничну лінію
Колія буде проходити також через Київ і Львів
Інтегрувати повністю українську залізницю з європейською мережею мають намір до 2025 року.
В Україні мають намір побудувати високошвидкісну залізничну лінію з Одеси до кордону з Євросоюзом.
Про це повідомляє видання Mintrans.
За їхньою інформацією, протяжність лінії складе близько
Партнером в створенні залізничної лінії може виступити інжинірингова компанія групи FS Italiane — Italferr. Компанія оперує залізничною мережею Італії, а також працює на декількох міжнародних ринках.
«Укрзалізниця» і FS Italiane нібито вже підписали меморандум, в якому йдеться про те, що компанії планують співпрацювати над інноваціями в залізничному транспорті та інфраструктурі.
Відзначимо, що раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій говорив про те, що в 2021 році планують почати роботу над проектом будівництва в Україні залізничної мережі європейського формату. Інтегрувати повністю українську залізницю з європейською мережею мають намір до 2025 року.
Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» опублікувала карту, де позначила окупований Крим, як російську територію.