Від Одеси до ЄС: в Україні планують прокласти високошвидкісну залізничну лінію

Колія буде проходити також через Київ і Львів

Інтегрувати повністю українську залізницю з європейською мережею мають намір до 2025 року.

В Україні мають намір побудувати високошвидкісну залізничну лінію з Одеси до кордону з Євросоюзом.

Про це повідомляє видання Mintrans.

За їхньою інформацією, протяжність лінії складе близько 900 кілометрів . Вона буде проходити також через Київ і Львів.

Партнером в створенні залізничної лінії може виступити інжинірингова компанія групи FS Italiane — Italferr. Компанія оперує залізничною мережею Італії, а також працює на декількох міжнародних ринках.

«Укрзалізниця» і FS Italiane нібито вже підписали меморандум, в якому йдеться про те, що компанії планують співпрацювати над інноваціями в залізничному транспорті та інфраструктурі.

Відзначимо, що раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій говорив про те, що в 2021 році планують почати роботу над проектом будівництва в Україні залізничної мережі європейського формату. Інтегрувати повністю українську залізницю з європейською мережею мають намір до 2025 року.

Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» опублікувала карту, де позначила окупований Крим, як російську територію.