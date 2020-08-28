Зеленський має намір виконати умови ЄС для отримання другого траншу кредиту



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ЄС надасть макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро для підтримки стабільності та процесу реформ Цензор.нет

Україна планує виконати умови Європейського союзу отримання другого траншу

Україна має намір виконати умови Європейського союзу отримання другого траншу кредиту макрофінансової допомоги. Відповідні наміри озвучив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Уряд України вже розпочав роботу над виконанням умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС, щоб уже до кінця цього року можна було отримати другий транш макрофінансової допомоги», -– сказав Зеленський.

Він відзначив важливість рішення ЄС про надання Україні макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро для підтримки макроекономічної стабільності та процесу реформ. Було висловлено сподівання, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 600 млн євро буде виділений ближчим часом без додаткових умов.

Як повідомлялося, Рада схвалила законопроєкт, що дозволить отримати транш від Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Виділені кошти – це найбільший транш Єврокомісії в межах «виняткової» програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимоги. Лише після цього Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.



