Трамп назвав Байдена загальмованим і вказав на його вік



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Трамп назвав Байдена загальмованим

Після виборів Байдену виповниться 78 років

Президент США Дональд Трамп розкритикував розумові здібності свого суперника на виборах глави держави Джозефа Байдена. Американський лідер назвав його загальмованим і вказав на його вік. Слова Трампа.

Після виборів Байдену виповниться 78 років. При цьому самому Трампу зараз 74 роки.

«78 років - це нормально, але в цьому випадку це погані 78 років, а не хороші», - підкреслив президент.

Він також підкреслив, що в цьому році йому належить балотуватися проти «найгіршого кандидата», якого коли-небудь висувала демократична партія.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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