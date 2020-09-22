Зеленський підписав закон про держгарантії за кредитами приватного бізнесу



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Закон спрямований на розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих і середніх підприємств

У поточному році держава може надати портфельні гарантії в обсязі до 5 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволено надавати державні гарантії за кредитами приватного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що документ спрямований на розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих і середніх підприємств.

Мова йде про надання держгарантій на портфельній основі на суму до 5 млрд гривень на забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем запозичень суб'єктів господарювання – резидентів України перед банками-кредиторами.

В документі йдеться, що порядок відбору банків-кредиторів і умови надання держгарантій на портфельній основі, розмір і вид забезпечення встановлюються урядом. Надання таких гарантій оформляється у вигляді договору між Міністерством фінансів України і банком-кредитором.

Крім того, закон передбачає впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом дозволить реалізувати ініціативи президента щодо доступного іпотечного кредитування.

До слова, Кабмін готує нову програму іпотечних кредитів.