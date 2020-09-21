Кабмін готує нову програму іпотечних кредитів



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Міністр фінансів визнав, що зараз в Україні практично не надаються іпотечні кредити

У Мінфіні заявили про готовність передбачити надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей у 2021 році

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що уряд готовий у наступному році передбачити в держбюджеті надання іпотечних кредитів для 30 тисяч українських сімей.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«У наступному році ми готові будемо передбачити надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей. Зараз практично нічого не надається. Тобто це нова програма. Ми докапіталізуємо нову установу, яка зможе надавати іпотечні кредити і також надавати фінансовий лізинг, кредит. Тобто це будівництво житла», – сказав Марченко.

Нагадаємо, в серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки - хоча б під 10% річних, оскільки банківські ставки з іпотеки, які існували до цього часу, «просто непідйомні» для багатьох українських сімей.

За інформацією заступниці керівника Офісу президента Юлії Ковалів, за перший місяць роботи програми з надання доступної іпотеки для населення загальний обсяг наданих позик склав 75 млн грн (понад 200 іпотечних кредитів). В Офісі прогнозують, що до кінця року іпотечний портфель банків може становити не менше 3 млрд грн.