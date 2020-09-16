Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами



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Закон продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці

Мораторій продовжено до 21 квітня 2021 року

Верховна Рада України підтримала пропозиції президента до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»(законопроєкт № 3640)

За це рішення проголосували 297 народних депутатів.

Документ продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці, який діє з 2014 року, на шість місяців.

Президент запропонував відтермінувати втрату чинності Законом України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» до 21 квітня 2021 року (18 місяців з дня набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства).

Пропонується, що за кредитним договором не може бути примусово без згоди власника відчужене майно, що віднесене до нерухомого житлового майна або об’єкт незавершеного житлового будівництва за умови, що таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна.

Серед умов, за яких не може бути примусово без згоди власника відчужене майно, є і така: загальна площа житлового майна не перевищує 140 квадратних метрів для квартири та 250 квадратних метрів для житлового будинку.