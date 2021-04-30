Зеленський підписав закон про фінансування Мінагрополітики

Щоб забезпечити фінансування міністерства, закон, який підписав президент, вносить зміни до державного бюджету

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1393-ІХ про зміни до держбюджету-2021, який встановлює витрати Мінагрополітики в 6,8 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

«Щоб забезпечити фінансування міністерства, закон, який підписав президент, вносить зміни до державного бюджету на 2021 рік і встановлює видатки Мінагрополітики в розмірі 6,8 млрд грн», – зазначили у пресслужбі глави держави.

Витрати Мінекономіки при цьому зменшуються на 6,4 млрд грн, а видатки Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів – на 434 млн грн.

Від Мінекономіки Мінагрополітики перерозподіляються обсяги надання та повернення кредитів фермерським господарствам в сумі 50 млн грн.

«Такий перерозподіл коштів дозволить забезпечити діяльність Міністерства аграрної політики і продовольства України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, закон на 10 млн грн збільшує видатки Міністерству культури і інформаційної політики України за рахунок урізання витрат Держагентству України з управління зоною відчуження на ту ж суму.

За місяць з дня набрання чинності закону Кабінет міністрів повинен забезпечити передачу Мінагрополітики будівлі за адресою: вулиця Хрещатик, 24 в Києві.

Нагадаємо, що 15 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб у Міністерства аграрної політики і продовольства був окремий бюджет в розмірі 6,85 млрд грн. Найбільша частина бюджету Мінагро – фінансова підтримка сільгоспвиробників (4,5 млрд грн).