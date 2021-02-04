Держпродспоживслужбу розділять на три частини. Стало відомо про плани уряду

«Такого монстра як Держпродспоживслужба вже не буде» - заявив Шмигаль

Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розділять на три частини і повноваження роздадуть трьом міністерствам – Мінприроди/Мінохорони здоров’я, Мінагрополітики та Мінекономіки.

Таке рішення сьогодні прийняв Кабінет міністрів на своєму закритому засіданні, повідомляє AgroPolit.com з посиланням на джерело в уряді.

За словами співрозмовника, це рішення сьогодні озвучив прем’єр Денис Шмигаль.

Тож Держпродспоживслужба буде розділена на три частини:

Центральний органі санітарного благополуччя – повноваження орієнтовно відійдуть МОЗ чи Мінприроди.

Центральний орган з ветеринарної медицини – Мінагрополітики.

Центральний орган з безпечності харчових продуктів – Міністерству економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

«Тобто такого монстра як Держпродспоживслужба вже не буде», – говорить наше джерело, ссилаючись на слова прем’єра Дениса Шмигаля.

При цьому Шмигаль не уточнив, якої реакції варто очікувати від Європи. Адже формування Держпродспоживслужби як єдиної служби шляхом об’єднання інших відбувалося лише кілька років тому.

Нагадаємо, наразі саме контроль за повноваженнями за Держпродспоживслужбою був основним бар’єром для поновлення роботи реанімованого Мінагрополітики: очільник МЕРТ Ігор Петрашко всіляко блокував всі спроби повернути контроль над службою Мінагрополітики.

Після цього на аграрному комітеті було озвучено, що терміни по реанімації Мінагро перенесли на місяць – до 1 березня 2020 року.

Досвід європейських та інших провідних країн світу у питаннях управління Держпродспоживслужбою свідчить про контроль за цим відомством саме Мінагрополітики, але сама служба може функціонувати як у вигляді трьох окремих відомств (як пропонує наразі Шмигаль), або двох, або – одного (як це є в Україні).

Нагадаємо, що це вже не перша спроба змінити контролера за однією з державних служб в рамках Кабміну.

Так, у серпні 2020 року Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) спробувало реформувати Держпродспоживслужбу, забравши у своє підпорядкування Санітарно-епідеміологічну службу (СЕС). Тоді ринок виступив категорично проти і серед аргументів озвучувалося, що це викличе негативну реакцію ЄС та постаивть на паузу торгівлю є Європою.

Уряд призначив нового очільника Держпродспоживслужби Владиславу Рутицьку-Магалецьку, до того служба рік була без голови.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) була утворена у вересні 2014 на базі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби і приєднанням до Служби, що утворилася, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом міністрів України. Зокрема, під час карантину 2020 року структурі наказали перевіряти ринки, магазини, кафе, навчально-виховні заклади, громадський транспорт та об'єкти критичної інфраструктури на дотримання протиепідемічних правил, та доповідати про порушення безпосередньо в Кабінет міністрів.