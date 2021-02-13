Україна скоротила експорт зернових

Україна продала майже на 8 мільйонів тонн менше зернових, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року

З 1 червня 2020-го по 12 лютого 2021 року Україна експортувала 30,12 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 7,8 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК.

Було експортовано 13,194 млн т пшениці (на 2,885 млн т менше, ніж на 12 лютого 2020 року), 12,459 млн тонн кукурудзи (на більш ніж 5 млн тонн менше), 3,955 млн т ячменю (на 48 тисяч тонн бильше), 1,7 тисячі тонн жита (на 3,3 тисячі тонн менше).

Крім того, за вказаний період відправлено на експорт 88,7 тисячі тонн пшеничного борошна (на 146,3 менше).

Нагадаємо, що український експорт скоротився на початку року, імпорт – зріс. У січні зовнішня торгівля України скоротилася на 140 мільйонів доларів. Експорт впав на 5%.

Також повідомлялося, що Україна вже вичерпала три квоти на поставки в ЄС. Тарифні квоти дозволяють українським виробникам експортувати продукцію в країни ЄС за пільговою або нульовою ставкою мита.