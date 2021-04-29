Чекали понад 20 років. З'явився геопортал про землю, воду та ліси України

Наразі портал перебуває на стадії дослідної експлуатації

Міністерство аграрної політики та продовольства й Держгеокадастр презентували геопортал пілотного проекту Національної інфраструктури геопросторових даних. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко зазначив, що на цей день очікували понад 20 років.

Це геопортал пілотного проекту, який передбачає можливість повної інтеграції в онлайн режимі геопросторових даних про ресурси, зокрема землю, воду, ліс та інші природні ресурси, а також інфраструктуру, дані про інженерні мережі та дороги України.

«Наразі портал перебуває на стадії дослідної експлуатації. Невдовзі будь-яка людина зможе зайти й за допомогою простого пошуку переглянути інформацію не тільки про природні ресурси держави, але й ознайомитись із встановленими обмеженнями, охоронними зонами чи червоними лініями. У рамках пілотного проєкту вся зазначена інформація буде у відкритому доступі», – сказав Лещенко.

Зараз доступ до порталу отримує експертне середовище з-поміж держателів наборів даних, а також передбачена можливість приєднання нових держателів даних.

Унікальність системи Національної інфраструктури геопросторових даних полягає в тому, що всі дані, які будуть відображені в ній, не зібрані фізично, а інтегровані за допомогою сервісів у режимі онлайн. Наприклад, якщо у Львові будуть внесені зміни в містобудівну документацію чи оновлено місцеві ортофотоплани – це миттєво відображатиметься на Національному геопорталі в майбутньому.

До пілотного проєкту увійшли шість міст України: Біла Церква, Житомир, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Полтава, а також Харківська і Львівська області та 75 ОТГ із різних регіонів України. Пілотний проєкт Національної інфраструктури геопросторових даних уже включає більше ніж 1000 наборів даних різного типу. Дані доступні як для перегляду, так і для завантаження у вільному доступі.

Наразі очікується прийняття необхідних нормативно-правових документів особливо в частині забезпечення фінансування та переходу від пілотної версії до експлуатації на національному рівні.