Зеленський підписав закон про ліквідацію «майданчиків Яценка»



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Верховна Рада розблокувала підписання закону 12 грудня

У вівторок, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2047-д, який ліквідує так звані майданчики Яценко.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Нагадаємо, 12 грудня парламент розблокував підписання проєкту закону 2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна».

Тоді документ підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і його направили на підпис президенту.

5 грудня Верховна Рада скасувала необхідність внесення інформації і отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості за допомогою платних електронних майданчиків.

Деякі ЗМІ, в тому числі і видання «Наші гроші» заявили, що введена схема є корупційною і припустили, що за майданчиками-посередниками стоїть депутат Ради Антон Яценко (раніше причетний до створення Тендерної палати, яку обвинуватили в монопольному посередництві при держзакупівлях).

Яценко свою причетність до названих компаній заперечив.