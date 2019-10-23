«Я не дівчинка-шлюшка, а нардеп». Яценко відмовився від перевірки на детекторі брехні (відео)



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Нардеп від групи «За майбутнє» Антон Яценко

Антон Яценко, якого називають батьком тендерних схем, заявив, що Верховну Раду не можна перетворювати на шапіто

Народний депутат від групи «За майбутнє» Антон Яценко сьогодні, 23 жовтня, заявив про те, що не проходитиме перевірку на детекторі брехні.

Пройти поліграф запропонували нардепам «Слуги народу» з Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, яким закидають отримання хабара через провалення антикорупційного законопроєкту. Самого ж Яценка називають батьком тендерних схем.

Під час прямого ефіру журналістка телеканалу «Наш» поцікавилася у Яценка, чи не хоче й він дати свідчення на поліграфі через ситуацію, що склалася. «Навіщо? Вони сходять всі, нехай розкажуть, отримували вони чи ні. Чи знайомі вони зі мною. А, враховуючи, що я не дівчинка-шлюшка, а народний депутат чотирьох скликань, то в шапіто не будемо перетворювати Верховну Раду», - сказав Яценко.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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