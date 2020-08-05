Зеленський підписав закон про відміну паперових бухгалтерських книг



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Підписаний президентом закон передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП

Фізичні особи-підприємці можуть вести облік у будь-якій зручній формі

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомили у Офісі президента.

Закон передбачає спрощення ведення обліку для фізичних осіб-підприємців, доступу до електронного кабінету платника податків та розширення його функціоналу.

Документ передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП.

«Фізичним особам-підприємцям І-ІІІ груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі – паперовій чи електронній – із зазначенням суми доходу за місяць. Фізичні особи-підприємці на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів», – сказано у повідомленні.

Крім того, закон скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків та передбачає, що в електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення.

Також документ вносить зміни до Податкового кодексу. Зокрема, полегшено умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування.

Раніше Зеленський підписав закон про перехід до електронної форми виконавчого документа.