«Енергоатом» продаватиме 50% електроенергії для населення по 1 копійці за кіловат



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Держкомпанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго» зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку

«Енергоатом» продовжить постачати дешеву електроенергію для українських сімей, заявив прем’єр

Кабінет міністрів України вніс зміни до положень про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію «Енергоатом» продавати близько 50% своєї електроенергії і держкомпанію «Укргідроенерго» продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду 5 серпня.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, дане рішення дозволить «Енергоатому» продавати більше своєї електроенергії на ринку для промислових споживачів, що покращить фінансове становище держкомпанії, а вітчизняний бізнес отримає дешевшу електроенергію. Водночас кінцева ціна електроенергії для побутових споживачів не зміниться.

«Буде збільшено відпустку електроенергії, яку держкомпанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго» зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку. Це поліпшить фінансове становище цих держкомпаній, це поставить на зрозумілий рівень відносини на енергетичному ринку», – сказав Шмигаль.

Він повідомив, що завдяки цьому рішенню «Енергоатом» зможе понад 40% своєї електроенергії продавати на ринкових умовах для промислових споживачів, тоді як до прийняття даної постанови держкомпанія могла продавати в ринок лише 10%.

«Як було раніше. «Енергоатом» продавав спочатку 5%, потім лише 10% виробленої електроенергії на ринкових умовах. Тепер «Енергоатом» продовжить постачати дешеву електроенергію для українських сімей. Тобто 50% електроенергії «Енергоатому» буде поставлятися для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат, щоб максимально знизити кінцеву ціну поставки електроенергії. При цьому «Енергоатом» отримає можливість реалізовувати понад 40% своєї електроенергії на ринкових умовах», – додав прем'єр.