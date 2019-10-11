Зеленський пообіцяв розібратися з підвищенням ренти на руду



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Цей законопроект внесений до Верховної Ради депутатами від «Слуги народу»? - поцікавився президент

Президент заявив, що «подивиться на законопроект»

Президент Володимир Зеленський прокоментував внесений до Верховної Ради законопроект №1210, яким, серед іншого, різко підвищуються рентні ставки на видобуток руди. Зеленський заявив, що не знайомий з подібною ініціативою.

«Цей законопроект внесений до Верховної Ради депутатами від «Слуги народу»?», — поцікавився він, почувши про підвищення податків на руду в десять разів у порівнянні з сусідніми країнами. Отримавши ствердну відповідь, він заявив: «Ми розберемося в цьому. Подивимося на законопроект».

На питання Зеленський відповів вже після завершення трансляції пресмарафону.

Під час марафону кореспонденту та ще кільком журналістам не надали можливості задати запитання, незважаючи на наявність акредитації.

Водчас міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи підвищення рентної плати на видобуток руди, заявив , що законопроект був внесений до Верховної Ради без врахування його впливу на економіку з боку міністерства.

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, у Кривому Розі пройшли мітинги працівників гірничодобувних підприємств, на які вийшли близько 400 чоловік. Протестувальники заявили про можливе закриття виробництв у разі прийняття закону №1210.

Документ розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за основу береться вартість кінцевого продукту — концентрату, окатишів, агломерату. Тим самим зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів складе 300-400%. Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні подвійної облікової ставки НБУ (зараз 34%). Нарешті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.

Як стверджують галузеві асоціації, прийняття законопроекту знизить виробництво залізорудної сировини, вдарить по обсягах експорту України і призведе до зменшення валютних надходжень і ослаблення гривні. В асоціаціях вже заявили про втрату робочих місць на ГЗК, скорочення близько 30 тис. осіб.