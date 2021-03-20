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    Зеленський продовжив санкції проти двох російських банків

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    Під санкціями в Україні перебувають російські &laquo;Сбербанк&raquo; та &laquo;Промінвестбанк&raquo; - Зеленський продовжив санкції проти двох російських банків

    Під санкціями в Україні перебувають російські «Сбербанк» та «Промінвестбанк»

    Санкції продовжено ще на три роки

    Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 11 березня про застосування санкцій проти російських АТ «Сбербанк» та ПАТ «Промінвестбанк».

    Відповідний указ №107/2021 глава держави підписав 19 березня.

    «Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

    1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
    2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря РНБОУ», – йдеться у документі.

    Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Нагадаємо, РНБО 11 березня ухвалила рішення про продовження для двох російських банків – АТ «Сбербанк» та ПАТ «Промінвестбанк» – санкційних обмежень ще на три роки, термін дії яких мав закінчитися 19 березня.

    Як відомо, Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони з 23 березня 2017 року ввів санкції стосовно дочок російських державних банків. Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур. Санкції терміном на один рік були застосовані до ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «БМ Банк».

    Теги: Росія РНБО санкції банки Володимир Зеленський Україна президент указ
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