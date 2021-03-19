Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами
Україна планує провести аудит усіх дозволів користування надрами з 1994 року
Рада національної безпеки запровадила санкції щодо 19 компаній, які працюють у сфері надрокористування.
«Стосовно цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна і РНБО», – заявив під час брифінгу головний секретар РНБО Олексій Данілов.
Він також повідомив, що планується провести аудит усіх дозволів користування надрами з 1994 року.
«Буде проведено аудит усіх дозволів на користування земельникми надрами України, які буди видані з 1994 року. Інформація про власників – буде оприлюднена. У разі виявлення порушень під час виконання ліцензійних умов – дозволи будуть повертатися в законний спосіб народу України», – повідомив Данілов.
Зокрема, санкції запроваджені проти таких компаній:
- «Геоконект»,
- «Глобалгеонінвест»,
- «Транссепт Гео»,
- «Гео Пост»,
- «Гео Вертикаль»,
- «Гео Таргет»,
- «Надрапрайд»,
- «Гео Форс»,
- «Гео Стендс»,
- «Надравестгруп»,
- «Бестоілкомпані»,
- «Надрпростір»,
- «Інфогеотренд»,
- «Еджінмарко»,
- «Екогазальянс»,
- «Епіваленерджі»,
- «Юнолідоіл»,
- «Профінафт»,
- «Бестгеотег».
Також РНБО перевіряє оператора цифрової телемережі «ЗеонБуд».
Раніше Главком писав, що активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта».
Сьогодні, 19 березня, Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.
Також РНБО проведе засідання щодо запровадження локдауну в Україні. Воно має відбутися найближчим часом.