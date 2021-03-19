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    Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами

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    Якщо під час аудиту буде виявлено порушення при виконанні ліцензійних умов, то такі дозволи будуть відкликатися&nbsp; - Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами
    Якщо під час аудиту буде виявлено порушення при виконанні ліцензійних умов, то такі дозволи будуть відкликатися 
    Фото з відкритих джерел

    Україна планує провести аудит усіх дозволів користування надрами з 1994 року

    Рада національної безпеки запровадила санкції щодо 19 компаній, які працюють у сфері надрокористування.

    «Стосовно цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна і РНБО», – заявив під час брифінгу головний секретар РНБО Олексій Данілов.

    Він також повідомив, що планується провести аудит усіх дозволів користування надрами з 1994 року.

    «Буде проведено аудит усіх дозволів на користування земельникми надрами України, які буди видані з 1994 року. Інформація про власників – буде оприлюднена. У разі виявлення порушень під час виконання ліцензійних умов – дозволи будуть повертатися в законний спосіб народу України», – повідомив Данілов.

    Зокрема, санкції запроваджені проти таких компаній:

    • «Геоконект»,
    • «Глобалгеонінвест»,
    • «Транссепт Гео»,
    • «Гео Пост»,
    • «Гео Вертикаль»,
    • «Гео Таргет»,
    • «Надрапрайд»,
    • «Гео Форс»,
    • «Гео Стендс»,
    • «Надравестгруп»,
    • «Бестоілкомпані»,
    • «Надрпростір»,
    • «Інфогеотренд»,
    • «Еджінмарко»,
    • «Екогазальянс»,
    • «Епіваленерджі»,
    • «Юнолідоіл»,
    • «Профінафт»,
    • «Бестгеотег».

    Також РНБО перевіряє оператора цифрової телемережі «ЗеонБуд».

    Раніше Главком писав, що активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта».

    Сьогодні, 19 березня, Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.

    Також РНБО проведе засідання щодо запровадження локдауну в Україні. Воно має відбутися найближчим часом.

    Теги: РНБО санкції бізнес Україна корисні копалини аудит Олексій Данілов
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