Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами

Якщо під час аудиту буде виявлено порушення при виконанні ліцензійних умов, то такі дозволи будуть відкликатися

Якщо під час аудиту буде виявлено порушення при виконанні ліцензійних умов, то такі дозволи будуть відкликатися

Україна планує провести аудит усіх дозволів користування надрами з 1994 року

Рада національної безпеки запровадила санкції щодо 19 компаній, які працюють у сфері надрокористування.

«Стосовно цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна і РНБО», – заявив під час брифінгу головний секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також повідомив, що планується провести аудит усіх дозволів користування надрами з 1994 року.

«Буде проведено аудит усіх дозволів на користування земельникми надрами України, які буди видані з 1994 року. Інформація про власників – буде оприлюднена. У разі виявлення порушень під час виконання ліцензійних умов – дозволи будуть повертатися в законний спосіб народу України», – повідомив Данілов.

Зокрема, санкції запроваджені проти таких компаній:

«Геоконект»,

«Глобалгеонінвест»,

«Транссепт Гео»,

«Гео Пост»,

«Гео Вертикаль»,

«Гео Таргет»,

«Надрапрайд»,

«Гео Форс»,

«Гео Стендс»,

«Надравестгруп»,

«Бестоілкомпані»,

«Надрпростір»,

«Інфогеотренд»,

«Еджінмарко»,

«Екогазальянс»,

«Епіваленерджі»,

«Юнолідоіл»,

«Профінафт»,

«Бестгеотег».

Також РНБО перевіряє оператора цифрової телемережі «ЗеонБуд».

Раніше Главком писав, що активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта».

Сьогодні, 19 березня, Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.

Також РНБО проведе засідання щодо запровадження локдауну в Україні. Воно має відбутися найближчим часом.