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    Радбез ввів санкції проти Януковича, Азарова та інших чиновників-зрадників

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    Секретар РНБО Олексій Данілов провів брифінг за результатами засідання Ради нацбезпеки - Радбез ввів санкції проти Януковича, Азарова та інших чиновників-зрадників
    Секретар РНБО Олексій Данілов провів брифінг за результатами засідання Ради нацбезпеки
    Фото: РНБО

    Ввести санкції проти колишніх топ-чиновників України рекомендувала Служба безпеки

    Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради.

    Як розповів секретар РНБО, у санкційному списку, крім біглого президента опинилися:

    • Сергій Абісов;
    • Микола Азаров;
    • Сергій Аксьонов;
    • Олександр Бобков;
    • Валерій Грицай;
    • Костянтин Затулін;
    • Петро Зима;
    • Андрій Іванцов;
    • Олег Кирилов;
    • Вадим Колесніченко;
    • Володимир Константинов;
    • Сергій Кусюк;
    • Павло Лебедєв;
    • Леонід Пасічник;
    • Олександр Поддубов;
    • Наталія Поклонська;
    • Віктор Пшонка;
    • Дмитро Саламатін;
    • Ігор Соркін;
    • Дмитро Табачник;
    • Микола Ткаченко;
    • Микола Федорян;
    • Микола Фіськов;
    • Олександр Щербицький;
    • Ольга Чечеримова.

    Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.

    «Захист національної безпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україні і досі працює на користь агресора. У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників держави, але вони дозволили статися найгіршому – вторгненню РФ на нашу територію. Тож мають за це відповісти. І не має значення, що вони робили у той момент: тікали до Ростова чи кликали РФ для «порятунку» російськомовного населення», – повідомив глава СБУ Іван Баканов

    Раніше Главком писав, що активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта».
    Теги: Віктор Янукович РНБО санкції Микола Азаров
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