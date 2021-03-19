Радбез ввів санкції проти Януковича, Азарова та інших чиновників-зрадників
Ввести санкції проти колишніх топ-чиновників України рекомендувала Служба безпеки
Як розповів секретар РНБО, у санкційному списку, крім біглого президента опинилися:
- Сергій Абісов;
- Микола Азаров;
- Сергій Аксьонов;
- Олександр Бобков;
- Валерій Грицай;
- Костянтин Затулін;
- Петро Зима;
- Андрій Іванцов;
- Олег Кирилов;
- Вадим Колесніченко;
- Володимир Константинов;
- Сергій Кусюк;
- Павло Лебедєв;
- Леонід Пасічник;
- Олександр Поддубов;
- Наталія Поклонська;
- Віктор Пшонка;
- Дмитро Саламатін;
- Ігор Соркін;
- Дмитро Табачник;
- Микола Ткаченко;
- Микола Федорян;
- Микола Фіськов;
- Олександр Щербицький;
- Ольга Чечеримова.
Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.
«Захист національної безпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україні і досі працює на користь агресора. У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників держави, але вони дозволили статися найгіршому – вторгненню РФ на нашу територію. Тож мають за це відповісти. І не має значення, що вони робили у той момент: тікали до Ростова чи кликали РФ для «порятунку» російськомовного населення», – повідомив глава СБУ Іван Баканов