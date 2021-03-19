Радбез ввів санкції проти Януковича, Азарова та інших чиновників-зрадників

Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради.

Як розповів секретар РНБО, у санкційному списку, крім біглого президента опинилися:

Сергій Абісов;

Микола Азаров;

Сергій Аксьонов;

Олександр Бобков;

Валерій Грицай;

Костянтин Затулін;

Петро Зима;

Андрій Іванцов;

Олег Кирилов;

Вадим Колесніченко;

Володимир Константинов;

Сергій Кусюк;

Павло Лебедєв;

Леонід Пасічник;

Олександр Поддубов;

Наталія Поклонська;

Віктор Пшонка;

Дмитро Саламатін;

Ігор Соркін;

Дмитро Табачник;

Микола Ткаченко;

Микола Федорян;

Микола Фіськов;

Олександр Щербицький;

Ольга Чечеримова.

Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.

«Захист національної безпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україні і досі працює на користь агресора. У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників держави, але вони дозволили статися найгіршому – вторгненню РФ на нашу територію. Тож мають за це відповісти. І не має значення, що вони робили у той момент: тікали до Ростова чи кликали РФ для «порятунку» російськомовного населення», – повідомив глава СБУ Іван Баканов