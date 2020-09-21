США працюють над створенням коаліції проти «Північного потоку-2»



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У США планують зашкодити закінченню будівництва російського газопроводу

Штати сподіваються, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» не буде завершене

Влада Сполучених Штатів Америки працює над створенням коаліції проти російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю виданню Bild.

Він також висловив надію, що уряд Німеччини відмовиться від російського газопроводу, дивлячись на ситуацію з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

«Ми сподіваємося, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» не буде завершене, ми працюємо над тим, щоб переконатися, що буде створена коаліція, щоб перешкодити цьому. Ми сподіваємося, що уряд Німеччини прийде до такої ж думки через те, що сталося з Навальним. Або через реальні наслідки для безпеки у зв'язку із залежністю від російського газу», – сказав Помпео.

Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».