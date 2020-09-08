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    Україна і Румунія створять спільну робочу групу з питань енергетики

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    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - Україна і Румунія створять спільну робочу групу з питань енергетики
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

    Зараз очікується початок комунікації між профільними міністерствами двох країн

    Україна і Румунія створять робочу групу, яка буде займатися питанням енергетики. 

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Бухарест, передає РБК-Україна.

    «Ми вирішили створити робочу групу з питань енергетики, і з нетерпінням чекаємо, коли наші колеги з Міністерства енергетики почнуть докладну розмову», – сказав Кулеба.

    Нагадаємо, що у Міненерго опублікували дані виробництва електроенергії та запасів на зиму.

     Читайте також: Опалювальний сезон на межі зриву. Перекличка регіонів енергетика.
    енергетика міністр Міненерго Румунія опалювальний сезон Україна Дмитро Кулеба
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