Зернова держкорпорація за пів року отримала збитків майже на 90 мільйонів

Загальна сума заборгованості корпорації перед різними партнерами становить 28 млрд грн

У першому півріччі 2021 року акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» отримало чисті збитки на суму 87,5 млн грн. Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану компанії, повідомляє Марлін.

У пояснювальній записці до фінрезультатів виконувач обов'язків голови корпорації Андрій Власенко як основну причину негативних показників визначив низький рівень трейдингу. Оптовий продаж зерна держкорпорацією на зовнішньому і внутрішньому ринках склав 443 тис. тонн, що становить усього 52% від виконання фінансового плану.

У держкорпорації наголошують, що цього року надали пропозиції на постачання зернових стратегічному партнеру китайській компаній ССЕС, яка відхилила більшість пропозицій.

Загальна сума заборгованості корпорації перед різними партнерами становить 28 млрд грн.

Середня заробітна плата працівника корпорації у вказаному періоді склала 9,6 тис. грн на місяць. Член правління отримував 272 тис. грн на місяць.

Згідно зі звітом, виконувач обов'язків голови правління Андрій Власенко в першому півріччі цього року в середньому отримував 423,6 тис. грн на місяць, що в 44 рази є більшим за винагороду простого працівника.

Із листопада 2020 року на ДПЗКУ призначений виконувач обов'язків голови правління – Андрій Власенко. До того Власенко очолював інше державне підприємство «Укрліктрави».

На сайті Мінекономіки містилося повідомлення про звільнення Андрія Власенка з посади керівника «Укрліктрави» через «неналежне виконання своїх службових обов’язків». Під його керівництвом борг підприємства сягнув більш ніж 12 мільйонів гривень і всі рахунки «Укрліктрав» були заблоковані.

Нещодавно Власенка затримали працівники Нацполіції при спробі втечі з України. Власенку оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю й без здійснення попередньої оплати. Сума збитків оцінюється в $57 млн.

Нагадуємо, що за перший квартал 2021 року ДПЗКУ отримала чисті збитки на суму 148,8 млн грн.

За підсумками 2020 року акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» отримало чисті збитки на суму 5,8 млрд грн.