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    Prozorro анонсувало зміни у системі тендерів

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    Наразі поле &laquo;Ціна за одиницю&raquo; не є обов&rsquo;язковим для заповнення, але невдовзі це зміниться - Prozorro анонсувало зміни у системі тендерів
    Наразі поле «Ціна за одиницю» не є обов’язковим для заповнення, але невдовзі це зміниться
    Фото: пресслужба Prozorro

    Ціну за одиницю кожної придбаної позиції замовники можуть зазначити при публікації договору та додаткових угод

    Державні замовники відтепер можуть зазначати ціни за одиницю кожного придбаного товару в електронній системі Prozorro. Це дозволить з високою точністю аналізувати середні ціни в публічних закупівлях та виявляти їхнє завищення. Про це повідомляє пресслужба Prozorro.

    «Наразі поле «Ціна за одиницю» не є обов’язковим для заповнення, але невдовзі це зміниться. «Контроль за ефективністю витрачання коштів у публічних закупівлях має тільки поглиблюватися. Ми рекомендуємо замовникам уже зараз вказувати ціни за одиницю, аби звикнути до нових правил. Міністерство економіки України вже готує нормативну базу, аби зазначення цієї інформації стало обов’язковим», – зазначає перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко.

    До цього в електронних полях замовники вказували тільки вартість усього контракту. Водночас ціни на окремі товари можна було побачити лише в копіях специфікацій, завантажених у систему. Нова доробка дозволить набагато простіше аналізувати ціни за кожну одиницю товару в закупівлі та бачити їх динаміку.

    Ціну за одиницю кожної придбаної позиції замовники можуть зазначити при публікації договору та додаткових угод. Ця інформація одразу ж відображатиметься на порталі Prozorro.

    У підприємстві кажуть, що мета новацій – додатковий контроль динаміки цін та фактів їх завищення. Раніше траплялося, що замовники та постачальники укладали додаткові угоди та збільшувати вартість за одиницю товару. Сума всього контракту при цьому залишалася незмінною, а держава купувала менше товару – наприклад, парт чи пального, заплативши більше за кожну одиницю. Також завдяки новому функціоналу замовникам буде легше проаналізувати середні ціни в системі та визначити коректну очікувану вартість закупівлі, а постачальникам – формувати стратегії своїх продажів у Prozorro.

    «Ми розуміємо, що обов’язкове заповнення інформації про ціну за одиницю спершу може стати додатковим навантаженням. І зараз «Прозорро» шукає можливість максимально спростити процес її заповнення, зокрема завдяки автоматизованому експорту даних зі специфікацій до електронної системи», – прокоментував директор ДП «Прозорро» Василь Задворний.

    Теги: міністр торгівля бізнес ціни держзакупівлі держава ProZorro послуги Олексій Любченко Василь Задворний
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    Prozorro анонсувало зміни у системі тендерів