Очільник Мінрегіону спростував чутки про своє призначення головою КМДА

«Майже щовечора читаю дописи про те, що мене кудись призначають», – каже чиновник

Міністр розвитку громад та територій розповів, що його ледь не щодня «кудись призначають». Олексій Чернишов запевнив, що інформація щодо його призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Про це він сповістив у фейсбуці.

Чернишов розповів, що продовжує працювати на посаді міністра.

«Майже щовечора читаю дописи про те, що мене кудись призначають…Отже, сьогоднішня інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України», – написав він.

Він також додав, що розвиток регіонів є пріоритетом роботи уряду та Мінрегіону – Київщина та місто Київ не є виключенням.

«Разом з командою працюємо над тим, аби кожна громада стала економічно успішною та комфортною для людей. Усім також бажаю плідної роботи!», – додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація, що правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку. За інформацією джерел, причиною цього є нібито спроба усунути Кличка із посади.

Оголошення про підозру, за словами джерел у «Слузі народу», має відбутися до засідання Ради національної безпеки і оборони, яке проведуть у п'ятницю, 20 серпня.

Крім того, як зазначили джерела, у Верховній Раді уже збирають підписи для скликання позачергового засідання для того, щоб розглянути питання про звільнення Чернишова з посади очільника Мінрегіону. Достатню кількість підписів – 150 – уже зібрано.

Як відомо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації.

Наприкінці квітня Конституційний суд України продовжив розглядати справу щодо тлумачення положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду Київського міського голови і повноваження якої не припинені.

За даними джерел «Главкома», на одному з засідань Ради національної безпеки оборони України може бути розглянуто питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови КМДА.

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