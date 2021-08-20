Скандальний ексрозвідник Семочко відсудив у держави мільйон

Суд відновив Сергія Семочка на військовій службі в Служби зовнішньої розвідки із 3 вересня 2019 року на посаді першого заступника голови СЗР

Суд відновив Сергія Семочка на військовій службі в Служби зовнішньої розвідки із 3 вересня 2019 року на посаді першого заступника голови СЗР

Феміда підтвердила, що першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки звільнили незаконно, коли він перебував на лікарняному

Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього заступника Голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка і поновив його на займаній посаді та військовій службі за контрактом з компенсацією 1 млн грн у вигляді вимушеного прогулу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 11 серпня.

За матеріалами справи процес зі звільнення скандального колишнього розвідника запустив експрезидент Петро Порошенко, підписавши 12 квітня 2019 року відповідний Указ.

Далі, згідно з наказом тимчасово виконуючого обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України від 30 серпня 2019 року, Семочка було звільнено з військової служби в запас з правом носіння військової форми одягу та виключено зі списків особового складу з 3 вересня 2019 року.

Однак на момент підписання вказаного наказу позивач перебував на лікарняному. Більше того терміні дії контракту Семочка про проходження військової служби в Службі зовнішньої розвідки мав закінчитися аж 30 липня 2023 року.

«Відповідач (Служби зовнішньої розвідки – «Главком») порушив пряму заборону щодо звільнення військовослужбовців в запас або у відставку у період перебування їх на лікуванні, передбачену спеціальним нормативним актом, яким врегульовано порядок звільнення з військової служби військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, що також підтверджує невідповідність такого наказу положенням чинного законодавства… Незаконне звільнення позивача з військової служби внаслідок видання протиправного наказу порушує його передбачені у законі права військовослужбовця, що у свою чергу призводить до порушення права позивача на працю, гарантованого ч. 1 статті 43 Конституції України, оскільки позбавляє його можливості заробляти на життя працею, на яку він вільно погодився», – пояснив суд.

У рішення окружного адмінсуду сказано, що поновлення Сергія Семочка на військовій службі у штаті Служби зовнішньої розвідки України і на посаді першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, має відбутися негайно. Крім цього, йому одразу повинні виплатити 45,6 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», наприкінці листопада 2019 року Сергій Семочко через Окружний адміністративний суд Києва подав позов про визнання протиправним та скасування наказу Служби зовнішньої розвідки про своє звільнення.

Як відомо, Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара». В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

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