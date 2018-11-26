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    Асоціація газового ринку України звернулась до Європейського енергетичного співтовариства через заборону обліковувати газ за європейськими стандартами

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    <p>В АГРУ вважають, що заборона на приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов спотворює економічну конкуренцію та суперечить лібералізації ринку газу в сегменті побутових споживачів</p> <div></div> - Асоціація газового ринку України звернулась до Європейського енергетичного співтовариства через заборону обліковувати газ за європейськими стандартами

    В АГРУ вважають, що заборона на приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов спотворює економічну конкуренцію та суперечить лібералізації ринку газу в сегменті побутових споживачів

    Асоціація пропонує Енергоспвітовариству провести розслідування дій НКРЕКП

    Асоціація газового ринку звернулась до Європейського енергетичного співтовариства з пропозицією почати розслідування щодо останніх рішень НКРЕКП. 23 листопада регулятор заборонив операторам ГРМ приводити об’єм спожитого природного газу до стандартних умов. Про це йдеться у зверненні Асоціації.

    Асоціація пропонує Енергоспвітовариству провести розслідування дій НКРЕКП. В АГРУ вважають, що заборона на приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов спотворює економічну конкуренцію та суперечить лібералізації ринку газу в сегменті побутових споживачів.

    «Рішення Регулятора вважаємо дискримінаційним, протиправним і популістським. НКРЕКП такими діями свідомо гальмує реформування ринку газу, унеможливлює запровадження єдиних і прозорих правил, спотворює об'єктивність розрахунків за газ і намагається дискримінувати і знищити газорозподільний бізнес», - говорить Денис Сенектутов, голова Асоціації.

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    Асоціація також вважає, що дії НКРЕКП є політично мотивованими і продиктовані передвиборчою політичною кон’юнктурою.

    «Напередодні виборів влада згортає всі надбання реформ, проведених з 2015 року на ринку газу, а державний регулятор стає заручником намагань окремих політиків встановити повний контроль над всіма сегментами газового ринку», - йдеться у заяві АГРУ.

    До того ж заборона регулятора суперечить логіці побудови відкритого та конкурентного ринку, а рішення НКРЕКП мають суперечливий характер, призводять до дискримінації газорозподільних підприємств і віддаляють Україну від наближення до високих стандартів Енергетичного співтовариства.

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