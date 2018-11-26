Асоціація газового ринку України звернулась до Європейського енергетичного співтовариства через заборону обліковувати газ за європейськими стандартами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В АГРУ вважають, що заборона на приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов спотворює економічну конкуренцію та суперечить лібералізації ринку газу в сегменті побутових споживачів

Асоціація пропонує Енергоспвітовариству провести розслідування дій НКРЕКП

Асоціація газового ринку звернулась до Європейського енергетичного співтовариства з пропозицією почати розслідування щодо останніх рішень НКРЕКП. 23 листопада регулятор заборонив операторам ГРМ приводити об’єм спожитого природного газу до стандартних умов. Про це йдеться у зверненні Асоціації.

Асоціація пропонує Енергоспвітовариству провести розслідування дій НКРЕКП. В АГРУ вважають, що заборона на приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов спотворює економічну конкуренцію та суперечить лібералізації ринку газу в сегменті побутових споживачів.

«Рішення Регулятора вважаємо дискримінаційним, протиправним і популістським. НКРЕКП такими діями свідомо гальмує реформування ринку газу, унеможливлює запровадження єдиних і прозорих правил, спотворює об'єктивність розрахунків за газ і намагається дискримінувати і знищити газорозподільний бізнес», - говорить Денис Сенектутов, голова Асоціації.

Асоціація також вважає, що дії НКРЕКП є політично мотивованими і продиктовані передвиборчою політичною кон’юнктурою.

«Напередодні виборів влада згортає всі надбання реформ, проведених з 2015 року на ринку газу, а державний регулятор стає заручником намагань окремих політиків встановити повний контроль над всіма сегментами газового ринку», - йдеться у заяві АГРУ.

До того ж заборона регулятора суперечить логіці побудови відкритого та конкурентного ринку, а рішення НКРЕКП мають суперечливий характер, призводять до дискримінації газорозподільних підприємств і віддаляють Україну від наближення до високих стандартів Енергетичного співтовариства.