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    Економіка та фінанси

    ЗМІ дізналися, кому Ткаченко продав свою частку в телеканалі «1+1»

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    Ексгенеральний директор &laquo;1+1&raquo; Олександр Ткаченко - ЗМІ дізналися, кому Ткаченко продав свою частку в телеканалі «1+1»
    Ексгенеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко

    Ткаченко зазначив, що мав декілька варіантів, кому ж передати свої акції

    Колишній генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко продав свою частку в телеканалі після того, як став нардепом.

    Як повідомляє «Ліга.Бізнес», Ткаченко продав свою частку в ТРК «Студія 1+1» фінансовій компанії «Альфа Крос». Зазначається, що ця сама компанія стала власником й акцій, які їй продали колишні співробітники «1+1» після того, як стали нардепами: Олександр Дубинський, Ольга Василевська-Смаглюк та Артем Ковальов. 

    Ткаченко зазначив, що мав декілька варіантів, кому ж передати свої акції, проте він обрав ту компанію, яка запропонувала найкращі умови. 

    Компанія «Альфа Крос» є фінансовою компанією, якою володіють Андрій Самченко та Вікторія Дедищева. Раніше компанія заявляла про те, що хоче купити 24,9% акцій АТ «Кременчуцький сталеливарний завод». «Альфа Крос» володіє лише 5,32% акцій «1+1».

    Також відомо, що Ткаченко продав свою частку в «1+1 Продакшн», її викупили інші акціонери. Нардеп зазначив, що він не має зворотного права викупу.

    Олександр Ткаченко повідомив, що залишається власником частини компаній ТОВ «Кінолав», ТОВ «Книголав» і ЗАТ «Одеська кіностудія». Однак додав, що більше не має права впливу або контролю.

    Раніше стало відомо, що нардеп Олександр Ткаченко, який претендує на посаду очільника КМДА, користується маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові. Будинок більшого розміру, ще два - меншого та подвір’я з озером на ганку знаходяться посеред ділянки у 4 гектари, яку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ «Учбово-спортивний клуб «Україна». 

    Як відомо, Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Ні самого маєтку, ні витрат на його оренду в декларації Ткаченка немає.

    телебачення депутат бізнес фінанси партія Слуга народу Олександр Ткаченко кіностудія Артем Ковальов Ольга Василевська-Смаглюк Олександр Дубінський
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