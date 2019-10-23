Скандал з незадекларованою віллою. «Слуга» Ткаченко проколовся, забувши про сліди, які позалишав у соцмережі



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Фото Ткаченка на Трухановому острові, зроблене у травні 2018 року

Подружжя Ткаченків живе на Трухановому острові ще з 2017 року

Пресслужба народного депутата від «Слуги народу», ексгендиректора телеканалу «1+1», кандидата на посаду голови Київської міської держадміністрації Олександра Ткаченка спростовує інформацію, що він понад рік використовує маєток на Трухановому острові в Києві, де житлове будівництво заборонене.

Однак фотографії в соціальних мережах Ткаченка та його дружини свідчать про інше.

«Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався спортом. Місце чудове, тому в цьому році ми з дружиною орендували на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку в травні цього року», - йдеться в заяві Ткаченка.

Світлини подружжя на Трухановому почали з’являтися ще у 2017-му. Значна кількість з них зроблена не просто на острові, а біля вказаного будинку, пише Bihus.Info.

Ткаченко стверджує: «Заява, що будинок належить мені і не задекларований - цілковита нісенітниця і домисли». Але користування нерухомістю понад рік має бути задеклароване.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп Олександр Ткаченко, який претендує на посаду очільника КМДА, користується маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові. Будинок більшого розміру, ще два - меншого та подвір’я з озером на ганку знаходяться посеред ділянки у 4 гектари, яку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ «Учбово-спортивний клуб «Україна».

Як відомо, Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Ні самого маєтку, ні витрат на його оренду в декларації Ткаченка немає.