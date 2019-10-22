У «слуги народу» Ткаченка знайшли віллу у заповідній зоні Києва (відео)



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Вілла на Трухановому острові, де проживає нардеп Олександр Ткаченко Фото: скріншот відео

Олександр Ткаченко стверджує, що віллу орендував на пів року

Активіст Ярослав Бондаренко заявив, що народний депутата від «Слуги народу» Олександр Ткаченко володіє віллою в заповідній зоні Києва, на Трухановому острові.

Про це він розповів у своєму відеоблозі.

Зазначається, що нардеп, ексдиректор холдингу «1+1» Олександр Ткаченко проживає на віллі на Трухановому острові, яка не вказана у його декларації.

Територія, де знаходиться вілла, належить до рекреаційної зони і перекриває вільний прохід громадян до річки Дніпро, що заборонено.

Водночас Ткаченко спростував інформацію про те, що є власником вілли на Трухановому острові.

У коментарі Цензор.НЕТ. він підкреслив: «Заява, що будинок належить мені і не задекларований - повна нісенітниця і домисли. Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався спортом. Місце чудове, тому цього року ми з дружиною зняли на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку ще у травні».

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації. У декларації не вказано віллу на березі Дніпра.