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    У «слуги народу» Ткаченка знайшли віллу у заповідній зоні Києва (відео)

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    Вілла на Трухановому острові, де проживає нардеп Олександр Ткаченко - У «слуги народу» Ткаченка знайшли віллу у заповідній зоні Києва (відео)
    Вілла на Трухановому острові, де проживає нардеп Олександр Ткаченко
    Фото: скріншот відео

    Олександр Ткаченко стверджує, що віллу орендував на пів року

    Активіст Ярослав Бондаренко заявив, що народний депутата від «Слуги народу» Олександр Ткаченко володіє віллою в заповідній зоні Києва, на Трухановому острові.

    Про це він розповів у своєму відеоблозі.

    Зазначається, що нардеп, ексдиректор холдингу «1+1» Олександр Ткаченко проживає на віллі на Трухановому острові, яка не вказана у його декларації.

    Територія, де знаходиться вілла, належить до рекреаційної зони і перекриває вільний прохід громадян до річки Дніпро, що заборонено.

    Водночас Ткаченко спростував інформацію про те, що є власником вілли на Трухановому острові.

    У коментарі Цензор.НЕТ. він підкреслив: «Заява, що будинок належить мені і не задекларований - повна нісенітниця і домисли. Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався спортом. Місце чудове, тому цього року ми з дружиною зняли на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку ще у травні».

    Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністраціїУ декларації не вказано віллу на березі Дніпра.

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