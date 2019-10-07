Ткаченко подав документи на посаду глави КМДА документ



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Олександру Ткаченку готують крісло у столичній владі

Ткаченко планує очолити Київську міську держадміністрацію

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з’явилася декларація народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка яка кандидата на посаду глави Київської міської державної адміністрації.

У графі «Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів)» Ткаченко написав: «Київська міська державна адміністрація». А в графі «Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат)» він вказав «Голова».

Про появу декларації Ткаченка повідомив у Facebook радник мера Києва Віталія Кличка Володимир Бондаренко. Проте, згодом цей допис зник з його сторінки.

«Закон про Київ, кажете? Ні, закон про працевлаштування конкретної особи у владу Києва! І написаний цією особою під себе», - зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.