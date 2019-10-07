  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ткаченко подав документи на посаду глави КМДА

    документ
    • Розсилка
    Олександру Ткаченку готують крісло у столичній владі - Ткаченко подав документи на посаду глави КМДА
    Олександру Ткаченку готують крісло у столичній владі

    Ткаченко планує очолити Київську міську держадміністрацію

    На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з’явилася декларація народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка яка кандидата на посаду глави Київської міської державної адміністрації.

    У графі «Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів)» Ткаченко написав:  «Київська міська державна адміністрація». А в графі «Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат)» він вказав «Голова».

    16_34

    17_34

    Про появу декларації Ткаченка повідомив у Facebook радник мера Києва Віталія Кличка Володимир Бондаренко. Проте, згодом цей допис зник з його сторінки.

    «Закон про Київ, кажете? Ні, закон про працевлаштування конкретної особи у владу Києва! І написаний цією особою під себе», - зазначив Бондаренко.

    15_05

    Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

    Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком. 

    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян. 

    Віталій Кличко Київ закон КМДА партія Слуга народу Олександр Ткаченко столиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ