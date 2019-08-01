ЗМІ: люди Коломойського у боротьбі за низькі тарифи перейшли від протестів до шантажу



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Феросплавники пригрозили зупинкою підприємств в разі відмови надати пільговий тариф на електроенергію

Феросплавники пригрозили зупинкою підприємств в разі відмови надати пільговий тариф на електроенергію. Про це заявив представник одного з феросплавних заводів Микола Ковтун.

«Ми сюди приїхали відстоювати, навіть не боротися з тарифами, а відстоювати свої робочі місця, які ми можемо втратити в результаті зупинки підприємства через дорогу електроенергію. Головне – нас почули. В даній ситуації ми бачимо, що поспішних, швидких рішень не вдається прийняти через те, що є певні процедури. При цьому я хочу відзначити, що у нас є реальна загроза зупинки підприємства, якщо ці рішення прийняті не будуть. Ці проблеми, які виникли зараз з електроенергією, вони виникли 2-3 місяці тому. При цьому на той момент ні в НКРЕКП, ні в Кабміні, я вважаю, не проявили належного ступеню для вирішення даних проблем. Тому ми опинилися в такій ситуації. Ми не здаємося, будемо продовжувати боротися за свої права, за свої робочі місця і не допустимо зупинки підприємства», – повідомив представник заводу.

Зазначається, що одним із шляхів зниження тарифів на електроенергію для феросплавних заводів представники протестувальників бачать у зміні умов покладання на держпідприємства спецобов'язків для забезпечення низьких тарифів для населення.

Водночас учасники мітингу пригрозили, що акція триватиме доти, поки влада не забезпечить пільгові ціни на електроенергію для феросплавних заводів. «Ми не здаємося, ми будемо стояти до перемоги. Переговори триватимуть. Але ми будемо акцію продовжувати. Вона може виявитися безстроковою», – заявив Ковтун.

Нагадаємо, 27 червня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом одного з феросплавних заводів зупинив дію постанов НКРЕКП, якими були встановлені тарифи для Національної енергокомпанії «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були прийняті НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.

12 липня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила для компанії «Укренерго» новий тариф на передачу електроенергії на рівні 312,14 грн / МВт-година, що на 10,2% нижче тарифу, встановленого попередньою постановою, тариф набуде чинності з 1 серпня.

30 липня Окружний адміністративний суд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів в задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП №1411 від 12 липня, яким затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії «Укренерго» з 1 серпня.

31 липня представники феросплавних і хімічних заводів провели акцію протесту перед НЕК «Укренерго» в Києві, вимагаючи пільгових тарифів на електроенергію для своїх підприємств.