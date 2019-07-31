Коломойський влаштував феросплавний антимайдан - політолог



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На думку Сазонова, простежується пряма аналогія з ситуацією 2013 року, коли феросплавний холдинг Ігоря Коломойського вимагав пільгову ціну на електроенергію від уряду Азарова

Політолог Кирило Сазонов прокоментував масові акції, організовані в Києві співробітниками феросплавних і хімічних підприємств олігарха Ігоря Коломойського.

«Поки політологи ламають голови над тим, коли народ дозріє до нового Майдану - до весни або тільки до осені наступного року, Ігор Коломойський вирішив його організувати вже. Правда за формою і змістом він більше схожий на антимайдан, тому як за гроші і через гроші. До Києва звезені сотні співробітників його феросплавних заводів, які голосно стукають касками та вимагають дешевої електроенергії. Для Коломойського. Всім учасникам мітингу видають по 600 грн на добу, акція планується багатоденної, тому учасників розселяють по готелям і санаторіям», - написав Сазонов в Facebook.

На думку політолога, простежується пряма аналогія з ситуацією 2013 року, коли феросплавний холдинг Ігоря Коломойського вимагав пільгову ціну на електроенергію від уряду Азарова.

«Хід цілком зрозумілий - саме таким шляхом Коломойський вибивав спецтариф на електроенергію для своїх підприємств в 2012-2013 роках. Для цього точно також привозилися робочі феросплавних заводів, самі заводи демонстративно зупинялися, розганяла істерія в ЗМІ. І вибив. За рахунок всіх інших споживачів, які заплатили більше», - вважає він.

У разі задоволення вимог феросплавників під ударом може опинитися «зелений» сектор енергетики.

«Цього разу як жертва обрані інвестори в «зелену» енергетику. Саме вони залишаться без оплати, якщо вимоги феросплавників будуть задоволені. Країна знову опиниться на узбіччі технологічного прогресу, затиснутою між атомом і вугільними ТЕС. Зате маржинальність феросплавної монополії Коломойського буде істотно збільшена», - підсумував експерт.

Як повідомлялося, робочі феросплавних заводів Ігоря Коломойського пікетували НЕК «Укренерго» напередодні розгляду апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва. Про це повідомила в Facebook начальник Департаменту з комунікацій та міжнародного співробітництва Марія Цатурян.

30 липня Окружний адмінсуд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП від 12 липня, яким затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго з 1 серпня.