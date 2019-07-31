Вимога заводів Коломойського про тарифи на електроенергію абсолютно необґрунтовані, - експерт



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Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів та «Дніпроазот» - фінансово успішні приватні підприємства, які у змозі оплачувати тарифи на передачу електроенергії

Вимога «Запорізького заводу феросплавів» (ЗЗФ), «Нікопольського заводу феросплавів» (НЗФ) і «Дніпроазоту» про скасування тарифу держпідприємства «Укренерго» на передачу електроенергії економічно необґрунтовано, задоволення цієї вимоги унеможливить розрахунки з виробниками електроенергії з поновлюваних джерел і може призвести до банкрутства «Укренерго». Про це заявив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Артур Мартовицький.

«ЗЗФ, НЗФ і «Дніпроазот» - фінансово успішні приватні підприємства, які отримують великий прибуток. Істотна частина виробленої ними продукції експортується, отже, вони мають стабільну валютну виручку. На мій погляд, вони у змозі оплачувати тарифи на передачу електроенергії», - повідомив Мартовицький.

«Мітинги, які організували власники ЗЗФ, НЗФ і« Дніпроазоту» під НКРЕКУ і« Укренерго »- це спроба вибити собі індивідуальний знижений тариф на електроенергію. Крім того, тут можна вбачати і спробу чинити тиск на суди», - вважає народний депутат Мартовицький.

Нагадаємо, 30 липня Окружний адміністративний суд Києва відмовив НЗФ у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКУ №1411 від 12 липня, яким затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії «Укренерго» з 1 серпня.

Наприкінці червня тим же судом для забезпечення адміністративного позову НЗФ проти НКРЕКУ було призупинено дію постанов регулятора №954 і №955 від 7 червня, якими встановлені тарифи «Укренерго» на друге півріччя 2019 року. Пізніше НКРЕКУ скасував постанову №954 і затвердив новий тариф для «Укренерго» з 1 серпня постановою №1411 від 12 липня.

В «Укренерго» зазначають, що через рішення суду компанія працює в липні за тарифом, встановленим без урахування запуску нової моделі ринку електроенергії. «Цей тариф не покриває витрати «Укренерго» на виконання своїх функцій в новому ринку електроенергії. Зокрема, відсутні кошти на покупку послуг генеруючих компаній для балансування енергосистеми і компенсації витрат ДП «Гарантований покупець» на покупку електроенергії поновлюваних джерел енергії за «зеленим» тарифом», - сказано в повідомленні компанії.

У свою чергу ДП «Гарантований покупець» 26 липня подав позов про стягнення з «Укренерго» авансового платежу в 1,58 млрд грн.

«Якщо рішенням суду дію постанови НКРЕКП №1411 буде призупинено, це може призвести до банкрутства НЕК «Укренерго», - заявляли в «Укренерго» 22 липня.

За результатами 2017 року, чистий прибуток НЗФ склав 2,67 млрд грн, прибуток до оподаткування в 2018 році склав 3,27 млрд грн. Чистий прибуток ЗЗФ в 2017 році склав 1,65 млрд грн. Чистий прибуток «Дніпроазоту» у 2018 році склав 3,9 млрд грн.