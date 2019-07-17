Знизити комуналку на 30% для жителів Донбасу - Недава наполягає на прифронтовому спецтарифі



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За словами Олега Недави, прийняття його законопроекту стане «інвестицією в майбутнє»

Старт п'ятирічної програми з енергоефективності для Донбасу запланований на початок наступного року - нардеп

Народний депутат України Олег Недава хоче затвердити знижені на третину комунальні тарифи для всіх жителів Донбасу. Відповідний законопроект Недава розробив на базі фінансово-економічної аргументації, включивши туди також державні інвестиції в енергозбереження.

«Це п'ятирічна програма з енергоефективності, старт якої ми запланували на початок наступного року. Вже з січня для жителів Донбасу вартість комунальних послуг повинна бути знижена на 30% за рахунок державних дотацій місцевим комунальним структурам. Наступний етап - інвестиції в енергозбереження», - пояснив суть свого законопроекту Олег Недава.

Для реалізації положень законопроекту Недава, в Державному бюджеті України на 2020 рік необхідно закласти надання фінансових дотацій.

«Прифронтова територія знаходиться в дуже складних стартових умовах для росту економіки. Але підвищення рівня життя, розвиток бізнесу - цілком реальне завдання для Донбасу. Ми над цим працюємо ґрунтовно: не просимо гроші в бюджет того ж Слов'янська на «повітряні замки», а добиваємося виділення грошей під детально розроблені проекти, програми розвитку, які дозволять створити робочі місця з високою зарплатою, модернізують інфраструктуру, дадуть розвиватися підприємництву», - каже Олег Недава.

За словами автора, прийняття його законопроекту стане «інвестицією в майбутнє», а спецтариф мінус 30% - це справедлива дотація, що знизить фінансове навантаження на населення Донбасу.