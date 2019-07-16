Прокуратура звітує про покращення криміногенної ситуації на Київщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У І півріччя 2019 року в Київській області спостерігається зниження майже на 20,8% зареєстрованих злочинів

Прокуратура запевняє, що зниження злочинності відбулось майже в усіх районах і містах Київщини

На Київщині спостерігається покращення криміногенної ситуації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це заявила пресслужба прокуратури Київської області.

«Загалом у результаті проведеної роботи у І півріччя 2019 року в регіоні спостерігається покращення криміногенної ситуації, зниження майже на 20,8% зареєстрованих злочинів, а відтак і рівня кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення (на 26,8%)», - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що зниження злочинності відбулось майже в усіх районах і містах Київщини.

«Упродовж I півріччя поточного року на 12,7% обліковано менше кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я. Також у регіоні менше вчинено злочинів проти власності, а саме крадіжок та грабежів. Спостерігається зменшення розбійних нападів. Суттєво скоротилась кількість кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Зменшено число облікованих фактів, пов’язаних з привласненням, розтратою майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем», - інформують у прокуратурі.

У Київській області також, за даними правоохоронців, скоротилась кількість випадків незаконних заволодінь транспортними засобами. На 30% зменшилась кількості облікованих кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

За результатами досудового розслідування розкрито 3687 злочинів. Із згаданої кількості розкритих кримінальних правопорушень до суду вже скеровано 3182 кримінальних провадження. Водночас розкрито846 кримінальних правопорушень, вчинених у минулих роках.