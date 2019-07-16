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    На Донеччині чотири міста тимчасово відключені від водопостачання

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    На Донеччині чотири міста тимчасово відключені від водопостачання

    Причина відключення - тимчасове знеструмлення Карлівської фільтрувальної станції

    У Донецькій області тимчасово знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція, через що 4 міста тимчасово відключені від водопостачання. Про це повідомляє Донецька облдержадміністрації.

    «За даними АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», 16 липня ц.р. за заявкою ДП НЕК «Укренерго» тимчасово відключена лінія Котляревская-Карлівка 35 кВ. В результаті без енергопостачання тимчасово залишаються Карлівська фільтрувальна станція і жителі 17 сіл в Ясинуватському, Мар’їнському, Покровському та Костянтинівському районах. Причина відключення - проведення ремонтних робіт на високовольтній лінії 750 кВ ДП НЕК «Укренерго», пов’язаних із заміною грозозахисного тросу», - йдеться у повідомленні.

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    Очікується, що ремонтні роботи завершаться вже сьогодні до 18 години.

    За інформацією КП «Компанія «Вода Донбасу», в результаті тимчасового відключення від електропостачання Карлівської фільтрувальної станції з 8.00 до 18.00 сьогодні припинено водопостачання у містах Покровськ, Мирноград, Добропілля та Селидове.

    «Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії і заповнення водою споруд і магістральних водоводів», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, на Донбасі 15 липня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілу біля Авдіївки на Донеччині загинув старший солдат 92-ої окремої механізованої бригади, ще троє отримали поранення.

    Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Росія перекидає на окупований Донбас додаткові снайперські підрозділи.

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