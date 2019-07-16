  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Горлівкою 53-тя бригада ЗСУ рознесла позиції бойовиків (відео)

    • Розсилка
    Під Горлівкою 53-тя бригада ЗСУ рознесла позиції бойовиків (відео)

    Поблизу окупованої Горлівки українські військові за допомогою дрону провели успішну операцію зі знищення укріплень окупантів

    Український волонтер Юрій Мисягін оприлюднив відео знищення 53-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ позиції російсько-окупаційних військ у передмісті Горлівки. Відповідний запис волонтер розмістив у вівторок, 16 липня, у Facebook.

    Читайте також

    «Окопи, окопи — десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені на спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів... Оцінили всі позиції противника... Потім відвели дрон на безпечну відстань і... Все в цілі. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси», - розповів він.

    Як повідомлялося, на Донбасі 15 липня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілу біля Авдіївки на Донеччині загинув старший солдат 92-ої окремої механізованої бригади, ще троє отримали поранення.

    Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Росія перекидає на окупований Донбас додаткові снайперські підрозділи.

    Читайте також
    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Міноборони війна волонтер військові боєприпаси Операція Об’єднаних сил повітря безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ