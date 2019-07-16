Під Горлівкою 53-тя бригада ЗСУ рознесла позиції бойовиків (відео)



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Поблизу окупованої Горлівки українські військові за допомогою дрону провели успішну операцію зі знищення укріплень окупантів

Український волонтер Юрій Мисягін оприлюднив відео знищення 53-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ позиції російсько-окупаційних військ у передмісті Горлівки. Відповідний запис волонтер розмістив у вівторок, 16 липня, у Facebook.

«Окопи, окопи — десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені на спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів... Оцінили всі позиції противника... Потім відвели дрон на безпечну відстань і... Все в цілі. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси», - розповів він.

Як повідомлялося, на Донбасі 15 липня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілу біля Авдіївки на Донеччині загинув старший солдат 92-ої окремої механізованої бригади, ще троє отримали поранення.

Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Росія перекидає на окупований Донбас додаткові снайперські підрозділи.