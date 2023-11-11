Зростання тарифу на залізничні перевезення. Глава УСПП зробив заяву

Зростання тарифу на залізничні перевезення поглибить кризу в українській економіці – УСПП

В умовах затяжної війни на виснаження для влади дуже важливо сконцентрувати свої зусилля на питаннях стійкості національної економіки та відновлення нашої самодостатності. Підвищення тарифу на залізничні перевезення в такій ситуації неприпустиме – адже воно тільки поглибить кризу в нашій економіці, яка й без того залежна від іноземного фінансування. Про це заявив президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Неприпустимі такі дії, які відбувалися на протязі останнього року – коли в умовах блокади морських портів та руйнації транспортної логістики, – підвищувати транспортні тарифи. Це ще негативніше вплине на конкурентоздатність наших експортерів і поглибить кризу в агропромисловому і гірничо-металургійному комплексі. Тому ми наполягаємо, щоб всі зміни, які стосуються конкурентоспроможності наших галузей, включаючи наміри підвищення тарифів, були максимально комплексно і високопрофесійно техніко-економічно обґрунтовані – з тим, щоб не допустити подальшого падіння як експорту, так і в цілому конкурентоздатності нашої промисловості», – наголосив він.

Він акцентував, що підвищення тарифу призведе до чергового зменшення обсягів перевезень, адже зараз питання транспортної логістики та зниження витрат наших експортерів на транспортні послуги мають вирішальне значення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За практично 9 місяців поточного року у нас спостерігається падіння експорту у порівнянні з минулим роком, коли він упав на 30%, падіння експорту в цьому році ще додатково мінус 14-15%. А від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі мінус 21 мільярд доларів. Все, що буде негативно впливати на обсяги і умови експорту, і транспортні витрати в тому числі, ще більше поглибить кризу в фінансовій системі і буде знижувати самодостатність нашої держави», – підкреслив Кінах.

Він зауважив, що наразі в уряді немає комплексного підходу до відновлення економіки, і це створює серйозні ризики для України, адже в проєкті державного бюджету на 2024 рік обсяги зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету складають 41 мільярд доларів. При цьому до сьогоднішнього дня немає чіткої впевненості ні по джерелам, ні по обсягам зовнішнього фінансування.

«Саме тому дуже важливо, щоб уряд, парламент, приймаючи державний бюджет, одночасно затверджував пакети заходів по підвищенню ефективності нашої економіки, включаючи експорт. Інакше, в разі зменшення обсягів зовнішнього фінансування, ми можемо опинитися в дуже складній ситуації. Тож ми будемо далі вести діалог з «Укрзалізницею», Мінінфраструктури, Кабінетом міністрів, щоб не допускати таких односторонніх дій, які дуже негативно вплинуть на наші базові галузі», – резюмував Кінах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення. Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В свою чергу економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання. Тому тут необхідне втручання уряду, який має приборкати апетити «Укрзалізниці».