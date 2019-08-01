Зубко доручив перевірити енергокомпанії на обґрунтованість тарифів



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Геннадій Зубко: Задекларована підприємствами ТКЕ ефективність має бути підтверджена документально

21 підприємство теплокомуненерго (ТКЕ) буде перевірено Держаудитслужбою на відповідність тарифоутворення для населення. Про це на селекторній нараді з регіонами щодо підготовки до опалювального сезону наголосив віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомила прес-служба віце-прем’єра.

«Наше завдання перевірити ефективність тарифів, встановлених підприємствами ТКЕ на місцях. В більшості випадків, вони є необґрунтованими і не відповідають дійсності. В цей перелік потрапили підприємства, які мають найвищий тариф — від 1800 до 2300 грн за 1 Гкал. Зокрема, місто Барвінкове (Харківська обл.) – 2276 грн за 1Гкал, Вінницяоблтеплоенерго, Володимир-Волинськтеплокомуненерго, Смілатеплокомуненерго й інші. Практично у всіх областях є такі міста», — наголосив Геннадій Зубко.

Він підкреслив, що всі з розумінням мають поставитись до цього питання.

«Задекларована підприємствами ТКЕ ефективність має бути підтверджена документально», — зазначив Зубко.

Раніше Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ заявив, що 60% об'єктів житлового фонду готове до опалювального сезону 2019/2020.